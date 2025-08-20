為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園竹圍魚鱻節8/23、24登場 報名淨灘送漁夫帽

    竹圍魚鱻節將於8月23、24日於竹圍漁港天幕廣場登場。（資料照，農業局提供）

    竹圍魚鱻節將於8月23、24日於竹圍漁港天幕廣場登場。（資料照，農業局提供）

    2025/08/20 13:15

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕一年一度竹圍魚鱻節將於8月23、24日於竹圍漁港天幕廣場登場，桃市府農業局表示，活動邀請多位實力派歌手獻唱，亦規劃免費親子DIY，以及結合環保永續的海岸淨灘活動，邀請民眾週末到竹圍漁港聽音樂、嘗海鮮。

    農業局長陳冠義表示，桃園區漁會連續21年辦理竹圍魚鱻節活動，23日晚間舉辦「漁港浪曲」演唱會，邀請陳思瑋、潘明宗、楊淨宇、吳秉辰、吉巴萘、曾瑋中、朱海君、沈文程等藝人獻唱，此外，更加入愛海淨灘行動，讓竹圍魚鱻節更具永續、環保意義。

    桃園區漁會表示，23日下午1點30分開放民眾至大會服務台現場報名海岸淨灘活動，限量500名、額滿為止，參與淨灘的民眾可獲得漁夫帽、摸彩券、竹圍漁港直銷中心100元抵用券等好禮，同日另安排親子DIY章魚氣球活動，提供現場報名免費體驗；24日除了延續親子DIY活動外，亦邀請「超級孩子王」林荺蓉，林宇甄、「周氏兄弟」周祐均＆周柏霖閃亮登台。

    竹圍魚鱻節將於8月23、24日於竹圍漁港天幕廣場登場。（資料照，農業局提供）

    竹圍魚鱻節將於8月23、24日於竹圍漁港天幕廣場登場。（資料照，農業局提供）

    竹圍魚鱻節將於8月23、24日於竹圍漁港天幕廣場登場。（資料照，農業局提供）

    竹圍魚鱻節將於8月23、24日於竹圍漁港天幕廣場登場。（資料照，農業局提供）

