    有洋蔥！疫情慰勞醫護人員辛勞 催生黑手牌蛋黃酥

    黑手牌蛋黃酥靠著口碑，闖出一片天。（資料照，記者劉曉欣攝）

    黑手牌蛋黃酥靠著口碑，闖出一片天。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2025/08/17 22:21

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕又到民眾爭搶蛋黃酥名店訂單季節，而彰化縣順興中古車行老闆陳永聰斜槓開賣蛋黃酥，也被稱為「黑手牌」，也走出自己一片天。陳永聰也終於說出開賣的緣由，原來是疫情期間根本沒人來買車，但他不捨醫護人員站在快篩第一線，決定手作蛋黃酥表達心意，送到醫護人員都說好吃要買，讓他無心插柳柳成蔭！

    陳永聰指出，他原本就是賣二手車，同步也做十方行善團，都會固定提撥比例來幫助弱勢。但疫情一到，雖然沒有生意可做，但薪水還是要付，急需喪葬費或是急難救助的家庭，還是要幫忙。

    陳永聰說，他在疫情期間看到醫護人員的辛勞，全身包緊緊在快篩站，當下覺得自己只是煩惱沒有生意，但醫護人員卻是在冒著生命安全在疫情第一線與病毒作戰，他跟妻子商量，決定一起動手做蛋黃酥給各醫院的醫護人員加油打氣。

    這一送不得了，許多人都說好吃，還說要用錢買，這讓陳永聰思考，如果能讓蛋黃酥賣錢有點小盈餘，就可以有能力繼續幫助別人，才試著在網路社群開賣，打開「黑手牌」蛋黃酥的名氣。

    陳永聰笑著說，當初真的是因疫情，「閒閒沒事做」，才會想到做蛋黃酥來送醫護，卻幫他開創斜槓的新事業，讓他相信老天爺疼憨人，在疫情沒生意可做時，幫他開了一扇窗，讓他可以用蛋黃酥，支持他繼續行善幫助需要幫助的人。

    陳永聰斜槓開賣蛋黃酥，也用蛋黃酥來做愛心。（陳永聰提供）

    陳永聰斜槓開賣蛋黃酥，也用蛋黃酥來做愛心。（陳永聰提供）

    陳永聰在疫情期間送蛋黃甦到醫院，為醫護人員加油打氣。（陳永聰提供）

    陳永聰在疫情期間送蛋黃甦到醫院，為醫護人員加油打氣。（陳永聰提供）

    陳永聰在疫情期間送蛋黃甦到醫院，為醫護人員加油打氣。（陳永聰提供）

    陳永聰在疫情期間送蛋黃甦到醫院，為醫護人員加油打氣。（陳永聰提供）

