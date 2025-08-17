「兒童Q版水燈彩繪」登場 8/23、8/24加送桃猿主場門票

親子一起大手牽小手參與中壢仁海宮200週年親子趣味彩繪水燈籠活動。（記者李容萍攝）

2025/08/17 19:57

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮建宮200週年祈安五朝福醮慶典活動陸續登場，副市長蘇俊賓今（17）日下午前往中平商圈出席仁海宮慶讚中元「兒童Q版水燈彩繪」活動。蘇俊賓說，仁海宮是全國唯一循傳統古禮，除以人工拉縴方式立起水燈排更顯虔誠，也以創新方式讓小朋友參與彩繪燈籠，在中元節裝飾在迷你水燈排上，歷年來成為遊客、網紅打卡亮點，讓桃園中元文化傳承新世代。

中壢仁海宮建廟200週年祈安福醮慶典，從8月2日起每週五、六、日開辦廟口市集，廟方與市府、樂天桃猿隊舉辦3場活動，第一場親子彩繪水燈籠活動，來自新街國小親子近200人參與彩繪，校長王寵銘說，中元水燈彩繪不僅是祈福活動，更透過暑假時光促進親子關係，展現家庭教育的價值。藉由社區參與，激發孩子的藝術潛能，讓學習走出校園、融入社區，開拓更寬廣的視野。

請繼續往下閱讀...

從小喜愛漫畫、繪畫的蘇俊賓，今年是第2年參與「兒童Q版水燈彩繪」活動，與中壢區長李日強、市議員彭俊豪、石頭里長劉柏成等人一起彩繪燈籠，這些畫好的彩繪燈籠將在農曆7月中元節掛上迷你水燈排，為好兄弟引路。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，仁海宮200週年慶典配合市集活動，自8月持續至12月17日辦理五朝祈安福醮，希望信眾來見證歷史一刻，這項一年一度的中元彩繪燈籠活動，不僅能增進親子互動，也讓活動更具溫度與情感。他勉勵小朋友盡情揮灑創意，將作品高掛於水燈排上，一起祈求風調雨順、國泰民安。

除第一梯次的活動，二、三梯次則是23、24日下午3點在樂天桃園棒球場，報名二、三梯次者可獲得一大一小共2張職棒門票進場應援，報名網址點此。

中壢仁海宮200週年親子趣味彩繪水燈籠，副市長蘇俊賓（中）、中壢仁海宮董事長王介禧（右）、石頭里長劉柏成（左）參與彩繪燈籠，將在中元掛在迷你水燈排。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮循傳統古禮，除以人工拉縴方式立起水燈排更顯虔誠。（資料照）

中壢仁海宮循傳統古禮，除以人工拉縴方式立起水燈排更顯虔誠。（資料照）

中壢仁海宮在中元節以彩繪燈籠裝飾迷你水燈排。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法