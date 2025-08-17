為了百年老店繼續走下去 彰化「貓鼠麵」店內新增老闆「保留座」

彰化貓鼠麵位於陳稜路上，百年老店是彰化城的美食傳說。（記者劉曉欣攝）

2025/08/17 14:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕百年老店的彰化市「貓鼠麵」今天（17日）終於重新開張，第3代業者陳汝權、王明津表示，因應年事已高，人力有限，決定增加每星期休息時間，還有老闆「保留座」，讓友人來訪時，老闆可以在店內休息話家常。

陳汝權說，他跟老婆都拿彰化縣長青卡了，年紀大了，體力也有限，這次休息了一年半時間重新營業，除了縮短營業時間，增加休假時間，也把店內的桌數減少，還設有老闆「保留座」，就在增設屏風的後方，屏風有貓鼠麵簡史，也就是第一代是1921年陳木榮，第二代1951年接班的陳昭漢，第三代就是他，在1983年接下家業。

陳汝權、王明津說，在各方老客戶敲碗聲中重新營業，夫妻倆決定週休2日，每星期3、4都休息，平日營業時間為上午10點到晚上6點，假日則是上午10點到晚上7點，如果提早賣完就提早結束。

許多民眾知道「貓鼠麵」重新營業，都開心來吃一碗記憶中的味道，不少人也說，也因為彰化市陳稜路上的「貓鼠麵」，因為第一代老闆陳木榮生肖屬鼠，身形瘦小，熟客都用台語稱呼「老鼠仔」，口耳相傳都說來吃「貓鼠」賣的麵，才讓店名直接叫做「貓鼠麵」，也讓後來彰化許多小吃，也都用老闆綽號來命名，「貓鼠麵」算是引領綽號命名的風潮。

彰化百年老店貓鼠麵設立屏風，介紹店面簡史。（記者劉曉欣攝）

彰化百年老店貓鼠麵T重新營業，老闆在屏風後設立「老闆保留座」。（記者劉曉欣攝）

彰化貓鼠麵最招牌的湯麵與丸子。（記者劉曉欣攝）

