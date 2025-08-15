1.1億元愛心奇蹟！彰化「銘愛樓」完工 還缺2200萬設備費

彰化縣長王惠美（左6）與貴賓們一同為造價1.1億元、歷經多年籌募完成的「銘愛樓」舉行落成剪綵，感謝各界愛心支持，讓身心障礙朋友有更安全、舒適的家。（彰化縣府提供）

2025/08/15 16:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕好感人！市天主教慈愛教養院教學大樓「銘愛樓」蓋好了，也在今天落成啟用，這棟美美、4樓高的白色建築，不只是鋼筋水泥蓋的房子，而是大家用愛心堆砌，響應義賣與捐款活動，一點一滴籌募到工程經費，蓋成的新大樓。

彰化縣長王惠美親自剪綵，院生們也開心地表演，用最單純、最可愛的方式來表達感謝。王惠美說，看到這棟大樓蓋好，真的要謝謝所有善心人士和縣府的幫忙，讓這些身心障礙的朋友，也就是我們口中的「慢飛天使」，有一個更安全、更像家的地方。

這棟大樓總工程經費超過1億1000多萬，錢是怎麼來的？慈愛教養院長張明正說，這一路走來真的很辛苦，尤其碰上疫情，募款更是困難重重。但是天主保佑，加上好多善心人的幫忙，才讓這棟大樓能順利蓋好。他特別把大樓取名為「銘愛」，就是希望永遠記得這份來自社會的愛。

天主教台中教區主教蘇耀文也說，這棟大樓不只硬體設備變新了，更是我們對這些慢飛天使的一份承諾，給他們更多尊嚴。他很感謝王惠美縣長，去年辦公益義賣，幫忙募到上百萬，縣長自己也捐了10萬元，真的很有愛心。

不過，這份愛心還需要大家繼續支持！王惠美說，新大樓雖然蓋好了，但裡面還缺少2,200多萬的設備費用，像是教學用的、生活用的東西都還沒買齊，希望大家可以繼續捐款，一起把這個「家」變得更完整。

4樓高的白色建築不只是鋼筋水泥蓋的房子，而是大家用愛心堆砌成的城堡。（彰化縣府提供）

