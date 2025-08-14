08/14 各報重點新聞一覽

核三重啟公投將於823投票，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，「我會去投票，我們一起投下『不同意』票」。（資料照）

2025/08/14 06:40

自由時報

核三重啟公投823登場 賴：我會去投票 一起投不同意

核三重啟公投將於八二三投票，兼任民進黨主席的總統賴清德昨在中常會重申，程序上有「兩個必須」，政府將秉持「三個原則」謹慎以對；賴同時表態，「八二三公投我會去投票，我們一起投下『不同意』票」。

無薪假薪資差額補貼增至7成 因應美關稅衝擊 擴大至9大產業

因應美國關稅衝擊，勞動部昨發布「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，針對受關稅影響勞工，提供十大提升技能、穩定及促進就業等措施；另公告「強化版僱用安定措施」，適用對象擴及九大產業，回溯自今年八月一日起辦理，九大產業勞工若實施減班休息（俗稱無薪假），每人每月可領取薪資差額的七成、最高一萬二一○○元補貼，且得與訓練津貼合併領取。

強制採尿違憲 立院初審採檢察官許可制 情況急迫可先採 須24小時內陳報檢方

憲法法庭二○二二年對刑事訴訟法的強制採尿規定宣告違憲，為符合正當法律程序，以及保障民眾的資訊隱私權及身體權，立法院司法及法制委員會昨天初審通過刑訴法部分條文修正草案，明定司法警察等執法者，須報請檢察官許可，才可對犯罪嫌疑人或被告採尿，如情況急迫可先採尿，但須廿四小時內陳報檢方，檢方不准就得撤銷。

聯合報

藍綠黨主席核三公投催票…賴稱核安非公投能解 朱籲同意票保經濟

核三重啟公投廿三日登場，藍綠黨主席昨天都下動員令，呼籲支持者出來投票。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，核電安全是科學問題，不是公投能解決，呼籲大家投下不同意票；國民黨主席朱立倫則說，民進黨打著反核旗號不斷補貼「綠友友」，呼籲民眾站出來投同意票，保住台灣經濟命脈。

男子遭浪捲走 楊柳掃台 1失蹤112傷28萬餘戶停電

中度颱風楊柳快閃襲台，昨天下午一時許自台東太麻里登陸後，快進快出，三小時後在下午四時許於台南市七股附近出海，今天解除海陸警；襲台過程中，颱風強度和結構幾乎未受破壞，帶來劇烈風雨。中央災害應變中心指出，「楊柳」共造成全台一失蹤一一二傷，累計撤離八○二四人，有廿八萬餘戶停電。

中國時報

核三重啟 賴總統：非公投能決定

由民眾黨發起的重啟核三公投，「823」全國登場，朝野政黨13日皆下達動員令。身兼民進黨主席的賴清德總統昨在中常會表態「我會去投票」，他指出，此項公投無法確認人民願意承擔多少風險來重啟核三，因此「讓我們一起投下『不同意票』」。國民黨主席朱立倫則喊話投同意票，一起努力讓核電延役，保住台灣經濟命脈。

歐洲高層揪澤倫斯基 緊急視訊川普

「雙普峰會」將在15日舉行，歐洲與烏克蘭擔心，會中將做成不利烏克蘭的決定，歐洲高層搶在13日與美國總統川普進行視訊會議，盼川普勿在烏國缺席下為其作決定。會後各界認為川普立場逐漸與歐方達成一致，川普也在會中明確表態希望在當日會談促成停火。烏克蘭總統澤倫斯基指，川普承諾會在阿拉斯加會談結束後第一時間和他聯絡，若沒有達成預期的目標，雙方會再討論下一步行動。

