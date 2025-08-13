為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台鐵下午後營運有變！ 台東線、南迴線和嘉義枋寮停駛

    台鐵公司今天（13日）下午依據中央氣象署最新氣象資訊研判，下午到今天深夜24時前列車行駛概況有調整，包括台東線、南迴線和嘉義枋寮停駛，部分路段視風雨狀況調整。（資料照）

    台鐵公司今天（13日）下午依據中央氣象署最新氣象資訊研判，下午到今天深夜24時前列車行駛概況有調整，包括台東線、南迴線和嘉義枋寮停駛，部分路段視風雨狀況調整。（資料照）

    2025/08/13 14:53

    〔記者吳亮儀／台北報導〕受楊柳颱風影響，台鐵公司今天（13日）下午依據中央氣象署最新氣象資訊研判，下午到今天深夜24時前列車行駛概況有調整，包括台東線、南迴線和嘉義枋寮停駛，部分路段視風雨狀況調整。台鐵公司也指出，明天（14日）列車行駛概況將視颱風最新動態預計在今天21時發布。

    一、西部幹線（基隆=潮州=枋寮）：

    （一）對號列車：

    基隆=彰化間正常行駛，另說明如下：

    1、下行列車：18時後（145次起）對號列車行駛至彰化；彰化=潮州=枋寮各次列車停駛；385次全區間停駛；137次行駛至台中；177次全區間行駛；477次花蓮=員林行駛；283次花蓮=斗六行駛。

    2、上行列車：18時後（150次起）潮州至彰化停駛；彰化=基隆正常行駛；372、324、386次全區間停駛；554次彰化=花蓮行駛；136次台中=南港行駛。

    （二）區間（快）車：

    1、基隆=彰化間正常行駛。

    2、彰化=嘉義間視風雨狀況調整。

    3、嘉義=枋寮間15時起（上行3328次、下行3221次起）停駛。

    二、東部幹線：

    （一）北迴線、宜蘭線（花蓮=樹林）：各級列車正常行駛。

    （二）台東線（台東=花蓮）：各級列車停駛。

    三、南迴線（新左營=台東）：各級列車停駛。

    四、支線：

    （一）沙崙線3731次、3734次起停駛。

    （二）平溪線、深澳線、內灣線、六家線、集集線皆正常行駛。

    五、因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：

    （一）台鐵公司官方網站。

    （二）台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。

    （三）各就近車站（台鐵公司官方網站各車站聯絡資訊）。

    六、退、換票及改乘相關訊息

    自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播