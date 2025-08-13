台鐵下午後營運有變！ 台東線、南迴線和嘉義枋寮停駛

台鐵公司今天（13日）下午依據中央氣象署最新氣象資訊研判，下午到今天深夜24時前列車行駛概況有調整，包括台東線、南迴線和嘉義枋寮停駛，部分路段視風雨狀況調整。（資料照）

2025/08/13 14:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕受楊柳颱風影響，台鐵公司今天（13日）下午依據中央氣象署最新氣象資訊研判，下午到今天深夜24時前列車行駛概況有調整，包括台東線、南迴線和嘉義枋寮停駛，部分路段視風雨狀況調整。台鐵公司也指出，明天（14日）列車行駛概況將視颱風最新動態預計在今天21時發布。

一、西部幹線（基隆=潮州=枋寮）：

（一）對號列車：

基隆=彰化間正常行駛，另說明如下：

1、下行列車：18時後（145次起）對號列車行駛至彰化；彰化=潮州=枋寮各次列車停駛；385次全區間停駛；137次行駛至台中；177次全區間行駛；477次花蓮=員林行駛；283次花蓮=斗六行駛。

2、上行列車：18時後（150次起）潮州至彰化停駛；彰化=基隆正常行駛；372、324、386次全區間停駛；554次彰化=花蓮行駛；136次台中=南港行駛。

（二）區間（快）車：

1、基隆=彰化間正常行駛。

2、彰化=嘉義間視風雨狀況調整。

3、嘉義=枋寮間15時起（上行3328次、下行3221次起）停駛。

二、東部幹線：

（一）北迴線、宜蘭線（花蓮=樹林）：各級列車正常行駛。

（二）台東線（台東=花蓮）：各級列車停駛。

三、南迴線（新左營=台東）：各級列車停駛。

四、支線：

（一）沙崙線3731次、3734次起停駛。

（二）平溪線、深澳線、內灣線、六家線、集集線皆正常行駛。

五、因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：

（一）台鐵公司官方網站。

（二）台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。

（三）各就近車站（台鐵公司官方網站各車站聯絡資訊）。

六、退、換票及改乘相關訊息

自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

