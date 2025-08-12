看清楚！彰化和美圓環改造揭曉 「這一支」才是開罰重點

彰化縣和美圓環不只完成改造，車流行駛也從雙向改為必須遵守圓環交通標誌來行駛。（記者劉曉欣攝）

2025/08/12 15:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市和美鎮超級「蛋黃區」的和美圓環，今年進行改造大變身，圓環中央插了「超大一支」原來是電子看板，但民眾發現，在「超大一支」旁的「這一支」才是開罰重點，因為必須依照交通標誌的遵行方向行駛，不能逆向，一旦違規舉發就會開罰！

有民眾發現，以往的和美圓環，都可以雙向行駛，如今全新改造上場的和美圓環，在「超大一支」電子看板旁，多了「一支」藍底白色箭頭符號的圓環遵行方向牌面，無論是汽機車都要按照遵行方向行駛，也就是在停車場前與和平街都只能單向行駛，萬一逆向發生碰撞，就要扛起較大肇責，也會吃上違規罰單。

有民眾認為，和美圓環不如改為原本可以雙向行駛，如今必須按照圓環遵行方向，實在擾民又會容易被開單罰錢。但也有人認為，和美圓環的新作法就跟彰化市三角公園的圓環一樣，就是要遵守行駛方向，這樣才會安全。

和美鎮長林庚壬表示，和美圓環重新改造，最重要的就是提升道路交通安全。因此，包括從道路標線劃設、圓環道路規劃，都是採用交通專業意見，從地面劃設像是三角飯糰的白色槽化線，以及採用圓環遵行方向，都是以保障用路人的安全為最大依歸。

和美警分局呼籲，用路人應該遵照圓環遵行方向行駛，一旦違規逆向行駛，違者開罰600元以上1800元以下的罰鍰；另外白色槽化線禁止用路人跨越與停車。跨越槽化線罰900元到1800元，在槽化線停車，違者開罰600元到1200元罰款。

彰化縣和美圓環完成改造，在大型電子看板旁有藍底白箭頭的圓環遵行方向牌面。（記者劉曉欣攝）

