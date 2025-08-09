為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台東太麻里金針花季首日交通大考驗 山頂環導單向管制被導航打亂

    太麻里金針花季今天展開，不少民眾開車上山，但山路狹窄、會車不易。（記者黃明堂攝）

    2025/08/09 13:17

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣太麻里鄉金針花季今天展開，天氣好加上活動促銷，吸引不少民眾上山，但山路狹窄陡峭，會車不易，鄉公所雖在海拔1000公尺以上設環狀單行道賞花路線，但叉路多，且非處處有人引導，加上民眾開導航亂入，極易逆向，相當危險。公所建議民眾11日起最好搭乘賞花專車上下山。

    太麻里金針花季今天開始到9月21止，鄉公所在海拔1000多公尺的忘憂谷、雙乳峰、千鶴亭等處與農民合作，保留金針花專供遊客賞花，目前愈高海拔，花況愈佳。今天在中海拔的紫雲山莊舉辦花季開幕活動，安排表演活動，並由在地20家業者端出金針料理供大家品嚐，吸引不少民眾到場。

    從山下到紫雲山莊路線單純，但鄉公所在山頂規劃環狀單向賞花路線，沿途路狹坡陡，甚至路面破碎或有落石，路況不佳。實地駕駛的民眾表示，駕駛過程心驚膽顫，有的夾彎須兩度進退才上得去，雖然沿途部分叉路有人指引，但有的沒人，光有指標，但導航顯示應往另一條路走，甚至有個叉路既無人也無指標，只好相信導航，結果到了有人管制的路口被告知逆向行駛了。

    鄉公所表示，從8月11日到9月21日安排賞花專車，每週一、四、五、六、日上午9點半及下午2點從太麻里火車站出發，歡迎民眾上網預約搭乘。

    太麻里鄉公所今天舉辦金針花季開幕活動。（記者黃明堂攝）

    太麻里金針山雙乳峰的賞花遊客。（記者黃明堂攝）

