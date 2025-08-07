新北整建維護老屋拉皮 每案最高補助1500萬

新北市板橋區文化路1處屋齡約37年的9層樓華廈，因外牆磁磚掉落，住戶申請整建維護補助，圖為施工前。（記者賴筱桐攝）

2025/08/07 14:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕為解決老舊建築物外牆磁磚剝落、管線雜亂等問題，新北市政府提供整建維護立面修繕補助，每案最高補助1500萬元，其中板橋區文化路1段有2處社區，因外牆磁磚掉落或建物老舊，均申請市府補助老屋拉皮，目前都已完工，提升居住安全和美觀。

新北市都市更新處指出，除了整建維護補助方案，市府2019年起推動限時「示範街道環境改善計畫」，與民眾攜手共同建立整建維護示範標的，希望拋磚引玉，改善生活環境與市容景觀。

板橋區文化路一段1棟屋齡約37年的9層樓華廈，因外牆磁磚掉落，住戶擔心砸到路人，影響公共安全，積極整合向市府申請整建維護補助，成功獲得補助940萬元，已於2021年10月完工；同一路段的另1處屋齡約40年的4層樓社區，住戶申請「示範街道環境改善計畫」補助，已於今年4月完工。

都市更新處表示，2處社區皆針對建築物外牆全面翻新，以美觀、易維護管理為考量規劃設計，包含重新貼磁磚或施作仿石漆塗料、規劃格柵、整理管線等，原本外牆剝落、參差不齊且凌亂的社區，搖身一變成為整齊具現代風格美感的建築物。住戶說，完工後不僅居住環境變得舒適美觀，社區價值隨之提升。

都更處長康佑寧說，老屋不一定等於危險，市府推動整建維護補助，提供建築物外牆立面修繕、增設電梯、耐震補強等多元補助，累計已核准416案。只要社區符合條件，每案最高補助1500萬元，協助住戶減輕經費負擔，市府因應整體環境、實務課題滾動修正法令，研議放寬申請同意比率、增加補助項目，預計本月發布實施。

社區整建維護進行老屋拉皮後，提升美觀與居住安全。（記者賴筱桐攝）

