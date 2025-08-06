月台「ㄊㄔ」你能猜對是哪站？網笑：這是台鐵的摩斯密碼

台鐵月台上的「ㄊㄔ」是什麼意思？引起眾多網友猜測。（擷取自Threads）

2025/08/06 16:29

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網友PO出台鐵月台奇特標示照片，只見柱子上寫著「ㄊㄔ」，不少人一頭霧水直呼「這是摩斯密碼嗎？」網友紛紛猜測其中涵義，甚至有人以為這是台鐵公司打錯成注音。但這其實是台鐵昔日使用的「國音電碼」，設計出以注音的獨特方法，讓在日治時期工作的人方便使用，雖然已經停用多年，但還是能在部分的台鐵站看到。

網友在社群平台Threads貼出照片，只見台鐵月台上柱子僅寫著兩個注音符號「ㄊㄔ」，乍看之下令人毫無頭緒，原PO忍不住發問：「大家知道是什麼站嗎？」不少人苦思後恍然大悟，驚呼「這也太難了吧」，也有內行網友一眼就認出，「是宜蘭頭城車站啦！」、「常坐台鐵才知道，這是摩斯密碼等級的提示」。

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貼文引起網友熱議，「這是一個咒語通車，保佑一路暢通」、「原來還有這段歷史，長見識了」、「這是國音電報，或叫國音電碼，是一套台鐵管理局專用的電報編碼！其他主要的車站國音電碼，基隆ㄐㄌ、七堵ㄑㄉ、台北ㄊㄞ、台中ㄊㄓ、彰化ㄓㄤ、台南ㄊㄋ、高雄ㄍㄠ、花蓮ㄌㄧㄢ、台東ㄊㄞㄉ」。

另外，臉書粉專鐵道檔案文物室曾指出，台鐵這套看似神祕的注音編碼，最初源自日治時期的假名電報系統，方便當時接受日本教育的員工快速辨識與操作。雖然隨著時代演進，台鐵內部早已改用傳真或電子通訊，這套編碼也逐步走入歷史，但仍可在部分設施與標示上看見「台灣摩斯密碼」的身影。

「ㄊㄔ」原來是頭城的專屬國音電碼。（擷取自Threads）

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