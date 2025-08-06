通霄楓樹里農路蒜香藤花夏季2度開花，賞花期限再吸睛。（張麥斯提供）

2025/08/06 14:20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路，里民溫先生栽種美麗蒜香藤花，近年來吸引不少民眾前往參觀，常記錄家鄉美景的在地攝影玩家張麥斯發現，原本5月份花期已過，必須等到10月份才會再度開花的蒜香藤花，於7月底開始再度「紫爆」，浪漫花朵綻放，不只讓人訝異，也再度吸引遊客造訪。

溫先生在楓樹里民栽種蒜香藤多年，在他努力栽培下，讓楓樹里2鄰小徑成為浪漫小路。而通霄鎮在地攝影師張文煥也前往攝影分享，讓這條浪漫蒜香藤花小徑廣為周知。

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張麥斯說，今年7月因雨勢不斷，氣溫較低，環境可能與往常5月份蒜香藤花綻放相似，因此首度見到楓樹里的蒜香藤花在7月份出現夏季2度開花綻放情形；張麥斯也說，因因蒜香藤賞花期不長，加上近來天候轉晴，更吸引民眾前往感受紫色蒜香藤花的浪漫。

「蒜香藤」因花、葉搓揉聞起來有蒜香味而得名，又名「紫鈴藤」，楓樹里蒜香藤花一年主要有兩次花期，秋天更為美麗，在短期爆炸滿開，滿滿的紫色花串更令人驚艷。（14:39更新）

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