助理費除罪化法案引爆藍營內部 他喊話傅崐萁：守法那麼難嗎？

國民黨立委陳玉珍日前提出的助理費除罪化法案持續延燒，除了國會助理群體強烈反彈，藍營內部也對此法案產生歧異。對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評：「傅崐萁，守法有那麼難嗎？」，強調要修法可以，那就請傅崐萁和陳玉珍大聲告訴台灣社會：「我怕我會貪污，所以我讓貪污合法化。」

張育萌提到，原本原本立委收入每個月19萬，按照陳玉珍提案，助理薪水以後通通匯進立委戶頭，等於每個月變相增加50萬，不用核銷也不用單據。陳玉珍大筆一揮，直接幫113位立委通通加薪，薪資直接超越總統和五院院長。

張育萌指出，在國民黨團助攻下「助理費除罪化」法案上週五已經付委，當天立法院助理工會罕見發聲明，直指「反對倒退修法」，等於是立委胡搞瞎搞到員工也看不下去，就算可能會被針對，也要站出來嗆聲。此外，就連藍委牛煦庭也說「公費助理制度有存在必要」，直接表態反對把助理費「全部回歸大水庫」，國民黨助理群組也砲聲隆隆。

張育萌強調，傅崐萁一次挑戰台灣人良知與智商這兩條底線，為了護航法案鬼扯說「我們其實是保護這些助理」，說是讓助理的薪水不用捐出去給辦公室。張育萌喊話：「請傅崐萁回答，助理薪水匯到立委戶頭，如何防止助理不必被強迫捐薪？」

張育萌表示，傅崐萁面對批評，將批評聲浪全都「抹成綠嘴」，張質疑：「助理工會是綠嘴嗎？國民黨助理們是綠嘴嗎？還是，牛煦庭是綠嘴？」

張育萌直言：「要修法可以。請傅崐萁和陳玉珍大聲告訴台灣社會『我怕我會貪污，所以我讓貪污合法化』。」張最後強調，他找不到任何理由支持助理費除罪化。這種大是大非的問題，是沒有黨派之分的。

