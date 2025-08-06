地方連署小港林園線改地下化 高市捷運局：高架經濟可行兼顧安全

林園地方訴求捷運小港林園線應全面地下化。（邱于軒議員提供）

2025/08/06 12:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市石化產業總工會籲請中央為確保公共安全及產業發展，捷運「東港林園線」穿越林園石化專區路段應改採地下化；高市捷運局指出，目前規劃的高架型式經濟可行、並兼顧工程與營運安全。

捷運小港林園線全長約11.59公里，設有6座地下車站及1座高架車站，路線行經小港區及林園區，串連臨港工業區、新材料循環產業園區及高值化產業園區。

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高市議員邱于軒表示，捷運是百年建設，東港林園線採高架方式穿越年產值高達1.5兆的林園石化區上方，讓廠商面臨到禁建範圍、設備更新等限制；民眾則面臨萬一發生工安意外時，疏散距離過小、緊急應變措施施行困難等情況。

她提到林園各級民代和在地石化廠商都大聲疾呼，為兼顧安全應將東港林園線採地下化，但高雄市政府和屏東縣政府互踢皮球，遲遲不針對地方訴求做出回應，目前已完成萬人連署名單郵寄總統府，希望獲中央部會的正式回應。

高市捷運局說明，地下化方案涉及穿越高屏溪長達2.5公里隧道段、施工風險極高，後續營運造成重大挑戰與風險，目前已核定的高架銜接型式，工程風險低、經費合理、進度可控。

針對石化業界關心的設施安全問題，在捷運小港林園線綜合規劃報告及環境影響評估階段已提出完整防護機制，包含耐震橋墩、防爆防火複層結構牆板材料、區段防護隔離設計等措施，獲行政院與環境部核定通過；未來屏東延伸線將全面比照辦理，採相同安全標準設計，確保捷運與石化產業安全。

高捷小港林園線靠近高屏溪的部分採高架化（RL7是高架車站），引起地方疑慮。（捷運局提供）

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