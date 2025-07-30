閃電擊中！ 台電高壓線路破大洞 台中太平一度1200戶停電

閃電擊破高壓線路設備痕跡。（台電提供）

2025/07/30 12:08

〔記者黃旭磊／台中報導〕中央氣象署對台中市發布大雷雨即時訊息，市區從清晨起大雨不斷，太平區永成、長億里一帶上午8時許突斷電，永成里長陳秋蟬趕往社區阿嬤家，協助行動不便的長者從漆黑家中脫困，台電指出，閃電擊破高壓線路設備，造成當地約1200戶停電，經全力搶修於上午9時50分完成復電。

「今天早上8點前打了一聲大雷」，長億里長林泳鰡說，今天早上雷聲頻響，新仁路延伸到19甲交界、太平路社區全數停電；區長陳柏宏趕往中山、富宜路及長龍路等積淹地區勘災，陳柏宏表示，新仁路一帶受雷擊影響停電，影響住戶供電約1小時。

請繼續往下閱讀...

台電高壓線路設備遭閃電擊破一個大洞，停電範圍包括永成北路、長億北街，台中市大里區新仁路一段、新仁六街一帶。

台電台中區營業處表示，太平及大里新仁路一帶上午發生停電事故，因豪大雨勢伴隨雷擊導致高壓線路設備遭受雷擊損壞，受影響用戶約1200戶，上午8時16分獲報立即派員搶修，已於上午9時50完成全部復電作業。

台電高壓線路設備遭閃電擊中。（台電提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法