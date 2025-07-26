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    屏東縣舉辦台灣盃火箭競賽決賽 直播派對熱鬧登場

    台灣盃首屆火箭競賽直播派對熱鬧登場。（記者葉永騫攝）

    台灣盃首屆火箭競賽直播派對熱鬧登場。（記者葉永騫攝）

    2025/07/26 15:37

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府與TASA國家太空中心在牡丹鄉旭海村舉辦「台灣盃火箭競賽決賽」，今天15個隊伍參加，但經最後檢測只有10隊通過參賽，屏東地主隊屏科實中也晉級決賽，縣府今天下午特別在縣立體育館同步直播，不但安排無人機表演，還有太空科普教育攤位，讓大家更了解太空教育和火箭發射的相關科學原理，場面熱鬧。

    屏東縣政府表示，火箭競賽決賽場地路途遙遠，為免大家跋山涉水、舟車勞頓，今天在屏東縣立體育館同步辦理「2025台灣盃火箭競賽決賽直播派對」活動，讓大家在屏東市區就能觀看火箭競賽，並且安排無人機表演及設有12個有趣的太空科普教育創意攤位，讓學生及民眾能夠參加太空科普教育體驗。

    縣長周春米表示，屏東縣位於太平洋臨海地形與美國休士頓太空基地在同樣一個緯度，為台灣發展太空科技提供理想條件，國家發射場域已正式宣布落腳滿州鄉九棚村，太空人才的培育和教育及交通等建設，縣府責無旁貸全力配合，今天更特別設立直播平台，讓大家很容易觀看到第一屆台灣盃的火箭競賽。

    另外，國立成功大學航太系、中華民國航空太空學會、屏東科技大學、高雄大學等在現場也設立相關的主題攤位，包含有「衝鋒火箭車」、「飛吧!火箭」、「乙炔火箭」等，讓大小朋友都能在遊戲中更深入了解火箭相關原理，對太空火箭更有興趣。

    台灣盃火箭競賽直播派對主題攤位，乙炔火箭發射的瞬間。（記者葉永騫攝）

    台灣盃火箭競賽直播派對主題攤位，乙炔火箭發射的瞬間。（記者葉永騫攝）

    台灣盃火箭競賽直播派對主題攤位，利用壓力讓火箭升空。（記者葉永騫攝）

    台灣盃火箭競賽直播派對主題攤位，利用壓力讓火箭升空。（記者葉永騫攝）

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