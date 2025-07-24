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    免費玩水聽音樂！ 屏東高樹夏日音樂祭7/26~7/27親水公園登場

    屏縣高樹鄉新豐親水公園每次開放都受到親子熱烈歡迎。（資料照）

    屏縣高樹鄉新豐親水公園每次開放都受到親子熱烈歡迎。（資料照）

    2025/07/24 15:52

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕炎炎夏日，玩水最消暑！屏東縣高樹鄉公所將於7月26日（週六）上午10點至晚上9點、7月27日（週日）上午10點至下午5點，在新豐親水公園舉辦高樹夏日音樂祭，最受歡迎的戲水區再度免費開放，讓親子盡情玩水聽音樂。

    屏縣高樹鄉新豐村河堤在八八風災時遭到大水沖毀，河堤重建後，高樹鄉公所將其打造成新豐親水公園，近43個籃球場大的戲水池，建置各式造型花灑、水中溜滑梯、觀景台、景觀廊道、遮陽棚、淋浴更衣間等設備，成為親子夢幻戲水天堂，近幾年不定期配合大型活動與連假開放，曾創下單日吸引2萬人次前往的盛況。

    高樹鄉公所今（24）日宣布，新豐親水公園配合夏日音樂祭將再度開放，現場設置多款童趣溜滑梯、動物造型花灑與SPA水柱，讓大小朋友在戲水中涼快一夏，現場還有琳瑯滿目的特色攤位市集 ，包括在地美食、文創小物，以及沁涼冰品飲料。

    主辦單位也提醒，請民眾攜帶毛巾與替換衣物，現場備有淋浴更衣室可供使用。不論晴天或雨天，活動照常舉行，並設有晴雨休息區，讓參與者舒適度過親子音樂時光，除了精彩音樂表演，還有水資源保育宣導，活動免費入場，更多消息可上高樹鄉公所官方粉絲專頁查詢。

    屏縣高樹鄉新豐親水公園不定期開放。（資料照）

    屏縣高樹鄉新豐親水公園不定期開放。（資料照）

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