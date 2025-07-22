大武鄉路斷鄉長向陳瑩求援 莊瑞雄勘災到點剛好執行恢復雙向通行

莊瑞雄、陳瑩的助理從關山一路南下勘災。（莊瑞雄提供）

2025/07/22 07:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕南迴公路台9線昨天因西南氣流傳出土石流寸斷消息，大武鄉長王景昌向民進黨立委陳瑩求援，陳瑩向交通部長陳世凱表達在安全前提下儘速通車的鄉親心聲，同場的立委莊瑞雄則是致電公路局長表達同樣訴求，接著他也赴太麻里勘災，他到場後不多時工務段人員就又再清出1車道，他就和工務人員一起撤除交管，讓太麻里恢復雙向通車。

颱風薇帕的颱風尾帶來的西南氣流，讓台灣東部降下豪大雨，山洪爆發下，讓台9線可說是柔腸寸斷，大武鄉長王景昌早上勘災後，發現鄉公所的量能無法對應可怕的天災，因此致電立委陳瑩，當時陳瑩與莊瑞雄在關山、池上與農民舉行座談，屬平原立委的陳瑩因花蓮也排有現勘，兩人決定由陳瑩致電陳世凱，希望陳世凱能儘速回復鐵、公路交通，莊瑞雄則是聯繫公路局長，請主管台東、大武工務段的公路局南區養護工程分局能在安全以前提下，儘速清出可通行的路。

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莊瑞雄、陳瑩的助理南下就啟動災區勘災，到太麻里鄉時的路段，發現路邊仍有大部土石，但已清出1條車道供南、北輪放，而第2條車道也即將清出，他也前往了解進度，經工務段人員告知已接近可雙向通行，隨後就待就定位後撤開交通錐，讓南迴正式恢復雙向通車，莊瑞雄說，現場原本是輪放，一定有一向是大排長龍，直到恢復雙向通車，這才讓車陣能過疏通，感謝辛苦的工務段人員冒雨搶救，提供一條可通行的路。

莊瑞雄、陳瑩的助理從關山一路南下勘災。（莊瑞雄提供）

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