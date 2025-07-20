失怙姊弟感念榮民處幫助 學成就業後捐款認養傳遞希望

亡故榮民清寒子女劉亞庭（右）、劉駿緯（左）姊弟，感念就學期間曾受新竹榮服處協助認養，主動捐款認養回饋社會。（記者廖雪茹攝）

2025/07/20 17:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕亡故榮民清寒子女劉亞庭、劉駿緯姊弟，就學期間曾受新竹榮民服務處協助認養，照顧到大學畢業後，姊姊經營寵物店、弟弟於半導體業服務，兩人抱著感恩的心，先後主動加入每月捐款的認養人行列，希望和他們有相同處境的孩子，成長過程也能夠及時獲得最有力的靠山。

輔導會主委嚴德發對劉氏姊弟年紀輕輕就懂得感恩回報，深受感動，讚美是善的循環，今天由新竹榮服處長鞠宗顯代表，感謝姊弟倆協助照顧榮民之子。

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鞠宗顯表示，姊弟的父親是榮民，於2011年病逝，當時姊姊讀國一、弟弟小四，家中經濟靠劉妻支撐，辛苦拉拔孩子長大。該處自那年起，透過善心人士長期捐款認養兩姊弟，直到兩人都完成大學學業。

姊弟倆感情深厚。有著一顆溫柔愛心的劉亞庭，22歲開始餵養流浪貓，也會將生病、受傷的街貓帶回家，送醫治療並悉心照顧到恢復健康之後，再為牠們尋找新主人，而目前自己也收養了30多隻貓。

劉亞庭一頭栽進喵世界，迄今照養過逾百隻貓，為了支撐龐大的醫療和照料支出，她在新竹縣湖口鄉創業開設炭吉寵物店，販售飼料並提供美容和住宿服務，不足部分弟弟贊助力挺。

「自己淋過雨，所以現在想幫其他人撐把傘！」即便生活並不輕鬆，劉亞庭深感求學時期獲得資助，在投入餵養流浪貓之餘，仍主動聯繫新竹榮服處，自去年5月起每月捐款3000元認養亡故榮民清寒子女。劉亞庭說，雖然幫助有限，但她會繼續努力！

甫大學畢業進入半導體測試廠就業的劉駿緯，今年也跟上姊姊的腳步，加入認養人行列；劉駿緯說，「愛要及時！就像當年認養人拉他們一把，不求回報；他感念在心，希望用自己的能力，幫助需要幫助的人。」

亡故榮民清寒子女劉亞庭（右）、劉駿緯（左）姊弟，感念就學期間曾受新竹榮服處協助認養，主動捐款認養回饋社會。（記者廖雪茹攝）

亡故榮民清寒子女劉亞庭（右）、劉駿緯（左）姊弟，感念就學期間曾受新竹榮服處協助認養，主動捐款認養回饋社會。（記者廖雪茹攝）

劉亞庭將生病、受傷的街貓帶回家，送醫治療並悉心照顧到恢復健康之後，再為牠們尋找新主人，目前自己也收養了30多隻貓。（記者廖雪茹攝）

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