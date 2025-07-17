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    台南男子修屋頂摔死 市府慰問、啟動關懷機制

    志工協助為佳里區弱勢戶鋪蓋帆布遮雨。（記者楊金城攝）

    志工協助為佳里區弱勢戶鋪蓋帆布遮雨。（記者楊金城攝）

    2025/07/17 18:32

    〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲風災傳來不幸事件，台南佳里區下營里一處民宅因屋頂受損，59歲林姓屋主昨天（16日）下午自行上屋頂鋪設帆布時不幸摔下，晚間身亡。佳里區長林耿漢今天（17日）上午前往家屬住處，表達關懷與哀悼之意，下午再由社會局副局長葉誌明、民政局副局長吳明熙代表市長黃偉哲前往慰問，共致贈慰問金3萬元，盼在艱難時刻為家屬帶來支持與溫暖。

    林男家是三合院平房，右廂房的屋頂破損，昨天下午他第一次爬上屋頂鋪蓋帆布遮雨時，不慎從高約3公尺的屋頂滑落下來，造成擦傷，林妻和鄰居還勸阻他不要再修理了，他二度上屋頂，疑因踏在帆布又滑倒，再摔下地面，但意識清楚，眾人以為他沒事，不料過沒幾分鐘，林男陷入昏迷，佳里消防分隊到場救援將他送醫急救，延至昨晚不幸過世；佳里警分局報請檢方相驗釐清確切死因。

    林耿漢、葉誌明、吳明熙3位官員今天接連到林姓案家表達關懷與哀悼，對林男還有高齡母親，社會局亦啟動個案關懷機制，提供家屬心理與情緒支持、悲傷輔導外，也將協助申請居家服務資源，減輕家庭照顧壓力，陪伴家屬度過難關。

    林耿漢說，這是不幸案件，市府慰問家屬，公所和救災團隊人力有限，無法一一為屋損災民鋪蓋帆布，有政黨硬要扯上總統賴清德進行政治操作實在沒必要，讓人無奈。

    台南市民政局局長姜淋煌說，台南市光屋頂全掀、半掀就有近8000戶，公所和救災人力優先為低收入、中低收入戶、身障和獨居長者的屋損進行鋪蓋帆布，公所另提供帆布供有需要民眾第一時間自行鋪蓋屋頂，救災優先順序並無問題。

    市府官員到林姓案主家表達慰問和哀悼。（市府提供）

    市府官員到林姓案主家表達慰問和哀悼。（市府提供）

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