徵才布條多寫這1字 雲林小吃店被罰30萬

雲林1家小吃店徵才布條因寫上（女）被檢舉違反《性別平等工作法》，罰鍰30萬元起跳。（圖雲林縣府提供）

2025/07/14 15:17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林近來連續接獲多件小吃店徵才違反「性別歧視」檢舉案，其中有一件因寫了「徵女助手」被開罰30萬元。縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，徵才歧視檢舉案沒有輔導改善期，只要檢舉屬實，裁罰30萬元起跳，提醒民眾要注意，另小吃店資本不高，收入有限，也建請中央能修法，避免未開業就要歇業。

勞青處指出，今年有2件小吃店在店前懸掛徵才紅布條被檢舉違反《性別平等工作法》，一件是布條上寫徵女助手；一件寫廚房幫工、果汁吧台師父，後面都括號寫女。其中徵女助手已裁罰30萬元，另一件還在審議中。

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張世忠表示，除了徵才布條拍照檢舉，網路社群便利、訊息傳遞快速，FB、IG、LINE也常有人民眾PO文徵才，因民眾自己寫了就PO文，因為不熟悉法令出現，徵會計小姐、清潔阿桑、招工限男性、徵廟公限男等，社群截圖檢舉案最近明顯增加。

張世忠說，就業歧視檢舉案件中，最常見是「性別歧視」徵才廣告，其中多數是在免費的社群平台上張貼限男性、限女性或只招收特定性別的人才，進一步調查店家多數是沿海或偏遠地區的小攤商或小吃店。

張世忠強調，就業性別歧視案件裁罰最低30萬元起跳，這類店家都是小資本創業，有人甚至是借錢做小生意，卻因不熟悉法令觸法，未開業就要先背上鉅額罰款，希望中央能修法，避免鉅額罰鍰壓垮百姓生計。

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