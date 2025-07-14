苗縣「客戲一夏」客家戲曲研習 10校聯合展演秀成果

苗栗縣「客戲一夏」客家戲曲研習結訓，參與學員聯合展演秀成果。（記者張勳騰攝）

2025/07/14 15:04

〔記者張勳騰／苗栗報導〕2025苗栗縣「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營，今年邁入第14年，今（14）日在苗栗市大同國小舉行結訓典禮暨成果發表，安排建功國小等10校聯合演出，學生們在為期2週的客家戲曲課程，學習基本功、毯子功、把子功、身段教學等，成果發表演出相當精彩，客委會語言發展處長吳克能等人期許客語和客家戲曲的推廣，持續在苗栗縣傳承、發揚。

「客戲一夏」客家戲曲暑期研習係由「財團法人慶美園文教基金會」與「榮興客家採茶劇團」聯合主辦，基金會董事長鄭榮興表示，研習活動舉辦至今邁入第14年，累計培訓逾2萬名學子加入客家傳統戲曲研習；這項活動優先攜手縣內多所設有客語生活學校或具客家藝術發展潛力的國小進行推展，藉客家戲曲推廣教育讓學生提前接觸傳統表演藝術，期在校園種下文化傳承的種子，現已逐漸萌芽茁壯。

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研習活動今天舉行結訓典禮及成果發表，客委會語言發展處長吳克能、副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠及多位小學校長，都到場觀賞成果發表。吳克能感謝主辦單位的用心，在客語和客家戲曲的推廣，以及劇本與人才培育的貢獻，也期許能持續發揚。

苗栗縣「客戲一夏」客家戲曲研習結訓，教師組各種身段表演。（記者張勳騰攝）

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