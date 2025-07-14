新店十四張啟動區段徵收案 2028年完工

新店十四張區段徵收案即起作業，預計2028年完工。（記者陳奕劭攝）

2025/07/14 12:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新店區十四張區段徵收案去年底獲內政部核准，市長侯友宜今天（14日）主持開工動土典禮。侯友宜表示，十四張區段徵收案將於2028年完工，開發面積約34公頃，規劃住、商等可建築用地，社福、學校、公園等公設比設施達56.84%，完工後將結合招商中的十四張捷運聯開案、央北區段徵收案，帶動地方發展。

新北市地政局長汪禮國指出，十四張地區位於捷運環狀線與安坑輕軌交會處，配合大眾運輸導向發展（TOD）開發，劃設5處公園保留樟樹群、刺竹林、過水橋、明記堂及部分水圳等在地記憶，與在地文史工作者合作，紀錄地方歷史紋理脈絡於專書。

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汪禮國說，十四張案北側為公園兼污水處理廠，後續將興建水資源中心，串聯捷運聯開案至新店溪畔堤外綠地，讓民眾親水休憩更加便利，並劃設1.7公頃土地興建1700戶社會住宅。為照顧地方需求，開工前先拓寬通往捷運十四張站的溪園路與中正路人行道，並於施工期間提供約250個車位的臨時停車場。

市議員陳永福表示，新店十四張是未來的市中心，規劃與公共設施的建置都要加快，建議市府應該更積極。目前公共建設比是57％，希望減少比例，更多回饋給民眾，45比55會是比較合理，公共建設持平的前提下，讓利潤回饋給地方是較好的作法。

機具正在新店十四張地區整地，預計2028年完工。（記者陳奕劭攝）

十四張區段徵收案將於2028年完工，開發面積約34公頃。（記者陳奕劭攝）

十四張區段徵收案規劃住、商等可建築用地，社福、學校、公園等公設比設施達56.84%。（記者陳奕劭攝）

市長侯友宜（中）主持開工動土典禮，宣布啟動十四張區段徵收案。（記者陳奕劭攝）

市長侯友宜參與十四張區段徵收案動土儀式，與立委羅明才（右4）市議員陳永福（左3）、黃心華（左2）合影。（記者陳奕劭攝）

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