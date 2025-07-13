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    首頁　>　生活

    苦熬6天有電了！台南井仔腳湧入愛心物資

    井仔腳興安宮成為愛心物資臨時發放站，溫暖20多戶居民的心。（記者楊金城攝）

    井仔腳興安宮成為愛心物資臨時發放站，溫暖20多戶居民的心。（記者楊金城攝）

    2025/07/13 18:01

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區井仔腳（永華）到昨晚（12日）終於復電，住戶說過去停電6天，生活真歹過，社會各界今天（13日）持續送來關懷物資，井仔腳興安宮、泰安宮成為臨時發放站，溫暖20多戶居民的心。

    北門區是丹娜絲的重災區，北門里永華的井仔腳聚落在停電6天後，昨晚終於來電了，洪姓、黃姓住民說，沒電很難過，有些住戶平房還被掀翻屋頂，有電讓居民喜出望外，加速環境復原。

    北門區公所忙救災，直到11日中午才送便當進到井仔腳，幸好愛心物資陸續增援，已有7組團體來救災，透過在井仔腳經營鹽鄉民宿的北門商圈理事長洪有志聯繫，外界才知道當地生活物資欠缺，得以將物資送進井仔腳，再由2大廟作為發送站幫忙發送物資。

    今天中午，永康區鄭姓、郭姓、王姓家族聯合親友集資購買載來衛生紙、泡麵、罐頭，也有愛心民眾送麵包、飲水前來，信眾在興安宮拜神明的白米一樣發送給庄民，災區廣、災情重，但人與人的愛心互動，成為支持災民最好的後盾。

    北門井仔腳興安宮由信眾拜神的白米，也發放給每戶居民。（記者楊金城攝）

    北門井仔腳興安宮由信眾拜神的白米，也發放給每戶居民。（記者楊金城攝）

    永康區鄭姓、郭姓、王姓家族聯合親友集資購買愛心物資，今天開車載來衛生紙、泡麵、罐頭送到北門井仔腳。（記者楊金城攝）

    永康區鄭姓、郭姓、王姓家族聯合親友集資購買愛心物資，今天開車載來衛生紙、泡麵、罐頭送到北門井仔腳。（記者楊金城攝）

    北門井仔腳的倒樹壓損民宅，至今也無法清理。（記者楊金城攝）

    北門井仔腳的倒樹壓損民宅，至今也無法清理。（記者楊金城攝）

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