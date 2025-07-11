南投勘災推系統性治水 卓榮泰：編千億預算「源頭改善」

行政院長卓榮泰（中）到南投水里鄉視察土石流災情，並表示將編列千億以上預算做系統性治水，以源頭改進工程降低災害發生。（記者劉濱銓攝）

2025/07/11 15:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉鄰近信義鄉的保甲林野溪，因上游土坡崩坍，近年每逢颱風大雨都會造成土石流淹沒防汛道路，行政院長卓榮泰今在農業部長陳駿季、南投縣長許淑華陪同下前往會勘；卓揆表示，治山防洪需中央地方一起努力，下半年將編列千億以上預算，透過系統性治水，在各地做源頭改善工程，降低災害發生。

卓榮泰指出，保甲林野溪整治工程應在非汛期就執行，但工程推動卻因私有地問題受到影響，希望地方政府能協助中央協調，加速整治進行。

請繼續往下閱讀...

卓揆說，今年的系統性治水，也請經濟部就過去8年800億、前瞻計畫之外，再做源頭改進工程，下半年起會編列一個跨年度、超過千億的大預算做源頭改善，希望朝野立委支持。此次颱風雖然沿海地區災損較多，但行政院不會只看沿海地區，他才會來南投山區勘災，未來治水將透過系統性整治，以利有效防治土石流與淹水問題。

許淑華則表示，保甲林野溪整治已在今年5月開工，因私有地問題，使得工區部分受阻，今中央前來會勘，縣府也出面協助農業部，向地主協調並取得共識，未來將設置擋土牆維護地主土地安全，後續則會分階段施工、讓整治計畫能如期完成。

南投縣水里鄉保甲林野溪，因上游土坡崩坍，此次丹娜絲颱風過後又爆發土石流災情。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法