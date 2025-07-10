雲林縣農損突破3.2億元！ 賴總統南下視察指「天災沒有分藍綠」

賴清德總統（前右一）今到雲林縣元長鄉勘查食用玉米農損。（記者李文德攝）

2025/07/10 16:11

〔記者李文德／雲林報導〕丹娜絲颱風造成雲林縣農業損失超過3.2億元，賴清德總統今（10）日下午到雲林縣元長鄉視察農作物受損情形。賴總統強調，「政府面臨天然災害沒有分藍綠」，農業部一定要從寬、從速、從簡給農民現金救助，雲林是否全品項救助，農業部需提到專家委員會討論，以客觀角度解決事情。

截至7月10日上午，雲林縣農損統計，受害面積達4458公頃，合計損失金額超過3.2億，受損前5種品項分別為，竹筍、食用玉米、柳橙、香蕉、椪柑。今賴總統由農業部長陳駿季、雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠、元長鄉長李明明等人陪同到元長鄉勘查食用玉米農損情況。

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劉建國認為，目前可看到台南、嘉義雖有公告全品項現金救助，但也並非所有農作物都免現勘，是否如玉米等大宗作物都已有普遍性損害，應可納入免現勘，除可減少基層公所人力調度壓力，更對農民有正面回饋。

張麗善、張嘉郡、丁學忠3人認為，縣內有51項作物農損，目前農業部公告33項為天然災害現金救助，根據氣候參數、農業損失都已達到全品項免現勘救助標準，希望總統能夠從善如流，唯有標準一致才是不分藍綠。

賴清德說，雲嘉南是生命共同體，要求農業部本著同理心，從優、從速、從寬、從簡給予現金救助。第二個便是「要主動」，如雲林原救助28項農作，現增至33項，都是中央主動調查並核定。至於縣長及委員反映全品項救助，農業部再將陳情提到專家委員會討論。

賴清德表示，中央會重視各界反映的意見，如已宣布6個月的農業貸款利息全免，並由農業部負責，雲林縣的溫室補助能夠由五成提高到八成，讓農民在面臨天災時，可感受到政府與他同陣線，才更有力氣復耕。政府面對天然災害沒有分藍綠，希望中央跟地方同心協力來解決各項的問題。

雲林縣目前農損面積面積達4458公頃，合計金額超過3.2億。（記者李文德攝）

賴清德總統今到雲林縣元長鄉勘查食用玉米農損。（記者李文德攝）

賴清德總統（左3）今到雲林縣元長鄉勘查食用玉米農損。（記者李文德攝）

賴總統（中）強調面對天然災害，不分藍綠，應團結一致。（記者李文德攝）

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