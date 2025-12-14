為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    獨家》不只簽MOU 林佳龍證實台灣已與波蘭「合資」無人機產業

    2025/12/14 12:16 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍接受本報專訪證實，台灣與波蘭在無人機產業「已經有合資」。（記者黃筠軒攝）

    外交部推動「無人機外交小組」，力拼以無人機推動榮邦外交，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）10日與波蘭無人機協會（PISB）簽署合作意向書，將推動台波在無人機技術及產業應用等方面更深度的交流。外交部長林佳龍接受本報專訪證實，台灣與波蘭「已經有合資」，波羅的海三國、捷克也都有與我國合作。

    林佳龍近期接受本報專訪時，被問到台灣與中東歐國家合作無人機的首要目標是否為波蘭。林證實指出，「對，波蘭是已經有合資」，台灣與波羅的海三國、捷克也都有無人機合作，因為俄羅斯時常透過無人機侵擾周邊國家，使中東歐國家在「使用無人機」方面經驗豐富，因此外交部及經濟部皆有在促成相關雙邊及多邊合作。

    針對波蘭，林佳龍指出，台灣在中東歐國家有「中東歐供應鏈韌性計畫」，波蘭也在計畫之中，因為波蘭不僅是中東歐的中心，且規模最大，是烏克蘭能夠抵擋俄羅斯侵略，背後最重要的國家，所以我國與波蘭的合作，可以從總合外交的角度，創造雙贏，讓台灣走向世界。

    林佳龍進一步指出，烏俄戰爭中丟下許多地雷，台灣擁有除雷無人機的技術，若能以人道用途切入烏俄戰爭未來的重建，將會是龐大的需求。

