不贊成反年改卻投棄權 林智群怒轟黃國昌「打假球」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，確定自113年起不再遞減公教人員月退休金。不過在朝野表決過程中，民眾黨8名立委未投票，引發外界質疑。對此，律師林智群痛斥，民眾黨主席黃國昌先前公開表態不贊成年改回到改革前狀態，實際投票卻選擇棄權，「一天到晚說別人打假球，結果自己最愛打假球」。

停砍公務員退休金相關修法12日在藍白人數優勢下完成三讀。院會表決階段，國民黨與台灣民眾黨立法院黨團先後提出再修正動議，首先表決民眾黨團版本，結果為50名民進黨立委反對、8名民眾黨立委贊成，國民黨立委未投票，因贊成票不足而未通過。

隨後進行國民黨團再修正動議表決時，民眾黨立委則全數未投票，最終以52票贊成、50票反對通過，並依國民黨團提案版本完成三讀。

然而，黃國昌先前受訪時談及年改議題，表示民眾黨團「絕對不贊成年金改革回到2017年改革前的狀態」，但也認為年改推動至今已9年，應停下腳步好好思考檢討，年改對社會、退休軍公教、教育現場的影響。

對此，林智群12日在臉書發文表示，黃國昌先前面對反年改時說：「不贊成回到年改前狀態。」結果民眾黨是怎麼玩的？實際三讀的時候「不投反對票」，而是選擇「棄權」，痛批「態度搖擺不定，比國民黨還噁心」。

林智群進一步指出，這種行為就是「包牌」，一邊宣稱自己沒贊成「反年改」，投票時卻不投反對票，而是棄權，暗地幫助國民黨通過反年改法案，直言「說一套做一套，兩面人。整天想包牌，這種政黨一點格調都沒有，黃國昌一天到晚說別人打假球，結果自己最愛打假球」。

