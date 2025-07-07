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    還得是護國神山！「丹娜絲」登陸挑戰中央山脈慘遭摧毀過程曝光

    丹娜絲颱風登陸後，「挑戰」中央山脈慘被摧毀。（圖翻攝自中央氣象署）

    丹娜絲颱風登陸後，「挑戰」中央山脈慘被摧毀。（圖翻攝自中央氣象署）

    2025/07/07 17:35

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年侵台首颱「丹娜絲」昨天（6日）深夜11點40分於嘉義縣布袋鎮登陸，位於「搖滾區」的中南部昨晚狂風暴雨，釀多起災情，登陸肆虐約莫6小時，凌晨5點轉為輕颱，並於清晨6點左右在桃園、新竹交界附近出海。雖然丹娜絲來勢洶洶，但這次又是「護國神山」中央山脈擋下其凌厲攻勢，登陸後強度迅速減弱，整體結構被衝散。

    丹娜絲昨晚逼近台灣的同時強度也在提升，不少氣象專家指出，丹娜絲的颱風核心與眼牆持續鞏固，越來越紮實，且原本沒有明顯颱風眼的丹娜絲，在暴風圈壟罩台灣南部地區後「睜眼」，若登陸後恐對西半部南部造成「非常劇烈」的影響，昨天深夜丹娜絲登陸後，台南、嘉義等地確實出現驟雨狂風，不少鄉親直呼可怕。

    但丹娜絲颱風中心走近中央山脈後「吃癟」，從中央氣象署雷達合成回波圖可以看到，丹娜絲昨晚11點40分登陸時颱風眼清晰，結構壯實，但之後從嘉義布袋一路走到雲林、南投地區時，颱風中心遭撕裂，環流變得鬆散，凌晨4點左右可以明顯看出颱風整體結構瓦解，到了今日白天已「潰不成軍」；氣象粉專「觀氣象看天氣」今天也PO文表示，丹娜絲颱風的結構被中央山脈摧殘到看不出颱風的樣子。

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