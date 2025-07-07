內湖堤頂大道往國1北向新匝道 7/8舉行通車儀式

堤頂交流道往北匝道動線改善工程完工。（新工處提供）

2025/07/07 14:05

〔記者董冠怡／台北報導〕過往要從內湖堤頂大道一段銜接國道一號北上線，需先繞行半圈再轉入堤頂交流道的北上匝道，該路線因有多股車流交織而常塞車回堵，台北市政府工務局新建工程處於內湖運動公園範圍新設匝道，提前匯入縮短行車路徑，明天（8日）舉行「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式，預估中午前可開放通車。

台北市議員李明賢表示，先前從堤頂大道通往國道一號北上時，都要繞行陽光抽水站，再右轉舊宗路二段進入北上匝道，據幕僚實測，下班尖峰時刻從堤頂排隊到舊宗路北上國道匝道的車流，將近1公里，排隊恐要50分鐘，彷彿停車場般，歷經工程單位評估，最後編列預算新增北上匝道，經過半年施工，預定明天舉行通車儀式；堤頂大道日前也完成道路銑鋪。

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李明賢說，希望新增匝道能有舒緩效果，不過他也提醒，目前堤頂最外側可直接右轉新增國道北上匝道，外二車道維持舊宗路（北上與南下匝道），以目前堤頂四線道來看，如何分流才能更順暢，尚待滾動檢討。

新工處提到，市府團隊在內湖運動公園範圍新開設了匝道，提前匯入舊宗路二段進入國道北上線匝道口，縮短行車路徑，將可縮短既有通行動線，現已完成施作，6個月開闢這段近250公尺的通道，並以低衝擊生態工法進行擋土工程，設置大量駁坎石並種植灌木，打造會呼吸的綠色道路，週二早上十點半，將由市長蔣萬安主持通車儀式，包括工程簡報、視察及致詞等流程。

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