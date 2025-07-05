18顆熱氣球升空！鹿野高台哆啦A夢超吸睛 前往會場大塞車

本屆熱氣球嘉年華主題球「哆啦A夢」十分吸引眾人目光。（記者劉人瑋攝）

2025/07/05 07:34

〔記者劉人瑋／台東報導〕雖然颱風可能來臨，今天凌晨下了場大雨，台東「2025台灣熱氣球嘉年華」活動舉行前突然雨停，上萬名冒雨上山遊客親眼見到今年首批熱氣球自由飛越鹿野高台。

今早從市區前往觀看熱氣球的車龍，凌晨4時在初鹿就感受到塞車，一路走走停停，直到鹿野高台山下則是一路塞上山。

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雖場地兩側不如疫情前塞得滿滿，縣府表示，就是因為人太多才會如此，今年甚至交通接駁車還加開數趟。當地的鹿野鄉長李維順則是騎車上山，他說「不騎車真的寸步難行」，推測可能車輛都沒坐滿所致。

今早18顆來自世界各地的熱氣球在晨曦中立起，立榮航空的「綠巨人」球率先起飛，隨著大部分熱氣球陸續升空，高台被點綴成五彩繽紛，而「鎮場之寶」主題球「哆啦A夢」球則是留在現場，當活動宣布可以與熱氣球合照時，數百名遊客紛紛湧至，與童年回憶中的卡通人物合影。

每年都會參加開幕活動的愛心菜販陳樹菊，今天也參加，她顯得格外興奮，由於哆啦A夢沒有手指，她也和這款熱氣球造型一般擺出握拳狀，「哆啦A夢版樹菊嬤」也十分可愛。

鶯歌來的廖先生已經連續15年帶著毛孩參加。（記者劉人瑋攝）

本屆熱氣球嘉年華主題球「哆啦A夢」十分吸引眾人目光。（記者劉人瑋攝）

熱氣球飛越眾人，遊客仰頭注目。（記者劉人瑋攝）

熱氣球飛越眾人，遊客仰頭注目。（記者劉人瑋攝）

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