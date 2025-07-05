為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    18顆熱氣球升空！鹿野高台哆啦A夢超吸睛 前往會場大塞車

    本屆熱氣球嘉年華主題球「哆啦A夢」十分吸引眾人目光。（記者劉人瑋攝）

    本屆熱氣球嘉年華主題球「哆啦A夢」十分吸引眾人目光。（記者劉人瑋攝）

    2025/07/05 07:34

    〔記者劉人瑋／台東報導〕雖然颱風可能來臨，今天凌晨下了場大雨，台東「2025台灣熱氣球嘉年華」活動舉行前突然雨停，上萬名冒雨上山遊客親眼見到今年首批熱氣球自由飛越鹿野高台。

    今早從市區前往觀看熱氣球的車龍，凌晨4時在初鹿就感受到塞車，一路走走停停，直到鹿野高台山下則是一路塞上山。

    雖場地兩側不如疫情前塞得滿滿，縣府表示，就是因為人太多才會如此，今年甚至交通接駁車還加開數趟。當地的鹿野鄉長李維順則是騎車上山，他說「不騎車真的寸步難行」，推測可能車輛都沒坐滿所致。

    今早18顆來自世界各地的熱氣球在晨曦中立起，立榮航空的「綠巨人」球率先起飛，隨著大部分熱氣球陸續升空，高台被點綴成五彩繽紛，而「鎮場之寶」主題球「哆啦A夢」球則是留在現場，當活動宣布可以與熱氣球合照時，數百名遊客紛紛湧至，與童年回憶中的卡通人物合影。

    每年都會參加開幕活動的愛心菜販陳樹菊，今天也參加，她顯得格外興奮，由於哆啦A夢沒有手指，她也和這款熱氣球造型一般擺出握拳狀，「哆啦A夢版樹菊嬤」也十分可愛。

    鶯歌來的廖先生已經連續15年帶著毛孩參加。（記者劉人瑋攝）

    鶯歌來的廖先生已經連續15年帶著毛孩參加。（記者劉人瑋攝）

    本屆熱氣球嘉年華主題球「哆啦A夢」十分吸引眾人目光。（記者劉人瑋攝）

    本屆熱氣球嘉年華主題球「哆啦A夢」十分吸引眾人目光。（記者劉人瑋攝）

    熱氣球飛越眾人，遊客仰頭注目。（記者劉人瑋攝）

    熱氣球飛越眾人，遊客仰頭注目。（記者劉人瑋攝）

    熱氣球飛越眾人，遊客仰頭注目。（記者劉人瑋攝）

    熱氣球飛越眾人，遊客仰頭注目。（記者劉人瑋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播