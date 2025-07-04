熱帶低壓可能增強為颱風 高市排空25座滯洪池防颱高規格

因應熱帶低壓擾動，高市全面啟動防颱措施，盤點測試抽水機具。（水利局提供）

2025/07/04 13:44

〔記者蔡清華／高雄報導〕熱帶性低氣壓今天有機會增強為今年第4號颱風「丹娜絲」，預測路徑通過西半部沿海陸地或通過東部海面，南部地區受影響已難避免，高市府已嚴正以待，全面盤點抽水機具，排空25座滯洪池，以準防颱的規格因應，同時提醒農友留意最新天氣資訊，做好田間排水並注意採收安全，以減輕損失。

中央氣象署預報，高雄地區7月5日至6日受到熱帶性低氣壓TD06影響，易有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，且預估有發展為輕度颱風的趨勢。

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水利局表示，全市抽水站（含截流站）93處及水閘門587處已完成防汛整備。抽水機、發電機及水閘門完成測試運轉及保養。各抽水站油料已補充至48小時以上，總抽水量289CMS。移動式抽水機，已完成機組檢查及試運轉，隨時待命操作。

6英吋以上移動式抽水機已預佈115台，配置於鹽埕區、旗津區、永安區、彌陀區、岡山區及大寮區等22區低窪或易積淹水地區。

全市滯洪池25座，498萬噸滯洪量，已排空至最低水位，排水清疏（區排+雨水下水道+中小排）：累計完成渠道清疏174公里，清淤量22.67萬立方公尺，相關防汛備料已備妥，包含新型防汛擋板360片、太空包130包、防汛塊（2噸）176塊、沙包水利局及區公所合計約4萬3000包。

農業局也請農民朋友多加注意田間排水、做好各項防災準備，以減少農作物災害及財產損失。

高市農業局籲農民加強田間防颱措施。（農業局提供）

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