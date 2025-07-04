熱低壓最快明成颱！氣象署估沿台灣海峽北上「這2天」風雨最大

熱帶性低氣壓TD06今天上午生成。（取自氣象署官網）

2025/07/04 11:23

首次上稿：10:44

更新時間：11:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕原本是熱帶擾動的98W在今天（4日）上午增強為熱帶性低氣壓TD06，依氣象署潛勢路徑圖，今明兩天會沿著台灣海峽北上，恐很快影響台灣，如果再增強為颱風，將成為今年第4號颱風「丹娜絲」。

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今天上午8時，熱帶性低氣壓TD06的中心位置在北緯19.3度，東經118.7度，以每小時10公里速度，向西北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

根據多項模式預報，熱帶性低氣壓TD06甚至可能進一步發展為輕颱，且因距離台灣太近，預估系統整合後將沿著台灣海峽一路北上，對台影響明顯增加，預測最大風雨會落在明天（5日）到下週日（6日）。

氣象署預報員李孟軒表示，熱低壓TD06未來仍有增強趨勢，可能明天清晨到上午會增強為颱風，且其結構不錯，也不排除還會再提早一點。他指出，目前這個熱帶性低氣壓移動速度很慢，如果在明天上午增強為輕度颱風，可能會接續發布海上颱風警報，至於會不會或何時發布陸上颱風警報，就要再觀察。

李孟軒說，明天起受到熱帶性低氣壓或颱風影響，降雨逐漸增加，明天南部降雨先逐漸增加，中部和宜花是短暫陣雨，北部明天天氣仍穩定，有午後雷陣雨，「整個台灣的廣泛降雨會在下週日（6日）最明顯，各地有局部大雨，南部東南部山區可能有豪雨等級」。

李孟軒也指出，要到下週一（7日）雨勢才減緩，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，下週一下午颱風才會轉向進入中國一帶。

今天仍要注意高溫。（氣象署提供）

今天降雨狀況。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

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