台南學甲高粱契作少了300公頃 7/19高粱節照行銷

學甲契作高粱面積今年只有736公頃。（記者楊金城攝）

2025/07/03 13:08

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲第4年契作高粱，今年轉作獎勵金、契作價都調高，栽種面積卻只有736公頃，比去年1105公頃整整少了300多公頃，原因在於去年接連颱風後，硬質玉米種植、採收延後，使得高粱無法在今年一期作接續播種，導致面積減少。

金酒公司推廣契作釀酒用的國產高粱，台南市學甲契作高粱全台最多，學甲農會總幹事李曉軍今天（3日）指出，學甲契作高粱去年受到颱風災損，收成量只剩3成多，繳交量1038公噸，今年一期作栽種剛好又遇上延後採收的硬質玉米，契作面積比去年少了300多公頃，幸好1分地高粱產量在250公斤至300公斤比去年好。

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學甲高粱從7月起陸續採收，李曉軍強調，農會將在7月19日舉辦學甲高粱節，今年高粱面積少，愈要行銷高粱的好，推廣栽種高粱不但省水省工，並能提高農民收益和國產雜糧自給率。

7月19日學甲高粱節行銷地方農特產品包括一穀作契高粱酒、黑豆清蔭油、醬油膏、醬油露、香蔥醬、紅蔥油、青仁黑豆、虱目魚等，現場有文創手作高粱織板DIY體驗，消費單筆滿500元送一穀作契高粱泡芙1顆，限量120顆。

農業部今年啟動「糧食產業全面升級計畫」，轉作雜糧的獎勵金1分地多1000元，以一期作高粱為例，轉作獎勵金從原本1分地4500元調高至5500元，金酒今年也調高高粱契作價為1公斤25元，比以往多了4元，調價高。

學甲農會的紅蔥頭、高粱、醬油等加工農產品。（記者楊金城攝）

學甲農會總幹事李曉軍宣傳7月19日學甲高粱節，推廣學甲農產品、契作高粱。（記者楊金城攝）

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