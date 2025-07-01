台東武陵部落復植超級穀物「油芒」 水保署台東分署助異業合作

油芒其貌不揚，但營養豐富又抗旱，被視為超級穀物。（記者黃明堂攝）

2025/07/01 09:39

〔記者黃明堂／台東報導〕油芒是台灣特有的原生雜糧作物，原本漸無人種植，但因有豐富油脂、植物蛋白，且能因應極端氣侯，近年被視為超級穀物。台東縣延平鄉復植傳統作物油芒多年，今年暑假由農村發展及水土保持署台東分署協助異業合作，將部落作物帶進娜路彎大酒店，讓遊客品嚐油芒創意料理及採購油芒商品。

油芒原本跟小米一樣是布農族的傳統作物之一，但不像小米運用廣泛，在延平鄉武陵部落原本消失了超過半世紀，但十多年前有中研院學者發現油芒在極端氣候下能抗旱，可取代稻米成主食，可說是未來食物，武陵部落開始有人找到種子復植，暑假正是油芒的採收期。

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水保署台東分署表示，油芒的推動不僅是振興傳統農業，也成了文化保存與青年返鄉的重要媒介，以延平鄉武陵部落為例，已有青年投入油芒與小米、紅藜等傳統作物耕作，並發展食農體驗與部落遊程，如食尚部落「卡那歲工作坊」，就結合導覽、農事與風味餐，成為文化旅遊亮點。此次藉由異業合作擴大曝光，盼帶動更多產地連結、餐飲應用與加工創新，讓更多人認識並支持這項屬於台東山林的金黃穀物。

此次合作選用來自延平鄉武陵社區，由「以斯馬哈散農莊」復育推廣的油芒，這項作物除了重現部落生活智慧，也由台東區農業改良場技術輔導，導入友善耕作與穩定品系管理。油芒富含蛋白質、鋅、DHA等營養成分，具有抗旱、低碳足跡等永續特性，是兼具環境友善與文化意涵的特色作物。

台東分署說，業者推出油芒咖哩飯、油芒卡士達紅豆麵包等限定餐點，並同步上架油芒原料與加工商品，讓民眾不僅能現場品嚐，也能將這份來自部落的好味道帶回家。未來將持續媒合部落、小農、餐飲等業者，打造具永續價值的農產，讓遊客來品嚐台東油芒風味，一起品味土地、支持部落，體驗從產地到餐桌的永續農食生活。

以油芒製作的卡士達。（記者黃明堂攝）

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