台灣虎航高雄直飛濟州首航 陳世凱：盼帶來國外遊客

台灣虎航高雄-濟州航線今（30）日開航，首班航班於下午4時55分起航，九成滿旅客搶頭香，高雄國際機場也安排了灑水儀式，為新航線祈福。（資料照）

2025/06/30 17:44

〔記者洪臣宏／高雄報導〕放暑假了，台灣虎航高雄-濟州航線今（30）日同步首航，每周有有四班直飛航班，南部民眾赴濟州島旅遊更便利，不用舟車勞頓到桃園機場。

台灣虎航在高雄國際機場舉辦高雄-濟州航線首航儀式，交通部長陳世凱、台灣虎航董事長黃世惠、立院交通委員會召委許智傑、李昆澤、邱志偉、高市府觀光局長高閔琳及多家旅行業代表出席見證。新航線採浮動票價，首班航班於下午4時55分起航，九成滿旅客搶頭香，高雄國際機場也安排了灑水儀式，為新航線祈福。

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黃世惠表示，新航線不僅是從高雄出發的第11條航線，也是繼高雄-金浦後，第2條自高雄出發直飛韓國的航線，高雄－濟州每週有四班，而台灣虎航更是全台唯一提供桃園、台中、高雄直飛濟州的國籍航空，每周共有13航班往返濟州島。

濟州駐台觀光推廣處處長蔡孟珊說，高雄－濟州航線對濟州島是重要且有意義出發點，濟州島有豐富且特殊的自然景觀、海女文化及美食等，期待透過兩地直航交流，促進兩地觀光發展。

李昆澤指出，高雄機場旅客量已恢復至疫情前91%，但日韓旅客沒有增加，甚至衰退，希望未來能增加更多航點、航班，促進高雄觀光發展。

陳世凱表示，對高雄鄉親而言，航點、航線要夠豐富，希望航班能更多，南部鄉親未來出國不用到桃園，直接從小港機場就可以出國，另外重要的是，希望航空公司也能把國外旅客帶到高雄來。

德威航空於4月間開啟高雄-濟州航線，同樣每周有四航班，虎航另將在7月16日新闢高雄－仙台航線，為此，南部第5架空中巴士A320將於7、8月間到位。

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