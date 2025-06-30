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    朱俊彰接任教育部常次 內升振奮士氣

    教育部常次28日起由朱俊彰接任，內升振奮士氣。（資料照）

    教育部常次28日起由朱俊彰接任，內升振奮士氣。（資料照）

    2025/06/30 16:29

    〔記者林曉雲／台北報導〕少子女化衝擊加上科技業搶才，國考報考人數呈現雪崩，鐵飯碗越來越不香，公務員離職人數也逐年增加。教育部長鄭英耀內部升遷常務次長，由長期在教育部高教司服務，外派駐溫哥華的教育組組長朱俊彰出線，內升振奮士氣。教育部今（30）日說明，教育部常務次長28日起由朱俊彰接任。

    教育部人事處科長林昌明說明，新任常務次長朱俊彰，為台北市立大學教育行政與評鑑研究所碩士，歷任教育部高等教育司科長、專門委員、副司長、司長及教育參事等職務，並曾派任駐溫哥華辦事處教育組組長。

    本報於今（2025）年3月28日獨家報導此人事案，朱俊彰是從教育部基層做起，精熟高教業務之專業文官，以51歲年紀升至常次，內升及尚且屬於年輕，在公部門不常見，振奮教育部同仁士氣。

    朱俊彰是民國85年畢業於東海大學政治系，台北市立大學教育行政與評鑑研究所碩士，2000年進入教育部服務，迄今24年多，2009年即獲行政院模範公務人員肯定，也獲選行政院高階及國政研究班，在高教司長約6年任內，高教改革及重大政策無役不予，亦曾參與大學多元入學、大學法及私校法修正、頂大教卓計畫、高教深耕計畫、新世代學生宿舍環境提升計畫等，長年掌高教千億預算，表現優異受公私立大學校長肯定，去年5月外派溫哥華。

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