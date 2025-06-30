台科大攜手日本及印尼大學生 為東岳泰雅部落注入新活力

台科大攜手松山工農、日本及印尼大學生，共同修繕蛇山步道，為東岳泰雅部落注入新活力。（台科大提供）

2025/06/30 13:26

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣科技大學今年攜手松山工農、日本大阪工業大學及印尼威第曼德拉天主教大學共約60位師生，首次以國際團隊合作方式，執行教育部大學社會責任「行動工程師培育計畫（EIA）」，進入宜蘭縣南澳鄉東岳泰雅族部落服務，為東澳注入創新永續活力。

台科大團隊說明，今年計畫包括：修繕蛇山步道以重現泰雅精神，以部落導覽告示打造文化窗口，校園布告欄融合遊戲與語音學習，以及辦理永續工作坊，啟發綠色創意。

請繼續往下閱讀...

其中，具有深厚歷史意涵的蛇山步道（Babaw Kulu），原為部落族人狩獵與耕作之地，因年久失修及風災封閉多年，行動工程師團隊攜手部落青年進行階梯、扶手、涼亭與獵人小屋等設施整建，包含排水溝清理、蛇紋石鋪設、安全告示設置及休憩區完善，導入生態友善工法，修復後的步道不僅重塑安全動線，也重現部落文化脈絡。

此外，團隊亦在東澳車站及周邊景點，設置多語言導覽牆與文化告示牌，導覽內容涵蓋泰雅族歷史、織布技藝、射箭文化與校歌介紹，並提供中、英、日、韓及泰雅語5種語音版本，系統結合太陽能發電與翻轉滾輪裝置，實現白天蓄電、夜間發光的設計，科技與文化交融，成為部落嶄新的迎賓地標。

團隊亦在東澳國小建置校園資訊布告欄，採用原木與壓克力製作，融合彈珠台、拼圖、感應燈箱與語音QR code，由族語老師錄製導覽內容，讓學童透過遊戲體驗學習族語，亦成為數位文化保存的創新實踐。

永續工作坊則設計8項STEAM課程主題，包括自製發電機、皂化反應、物理冰淇淋及蝶豆花氣泡飲等，從電力生成、酸鹼反應到碳足跡概念，透過實作引導學童認識環境議題。

威第曼德拉天主教大學學生Brian Lionardi 分享說，修繕步道要搬運巨石，加上炎熱的天氣，覺得辛苦，但完成任務之後，擁有成就感及幫助他人的喜悅。而日本大阪工業大學學生Miyu Shimizu與台科大化工系大二學生劉政葳皆表示，自己的付出帶來的感動更多。

台科大攜手松山工農、日本及印尼大學生，為東岳泰雅部落注入新活力。（台科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法