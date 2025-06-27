石門水庫「孤島」 復興長興1鄰、奎輝1鄰居民回家好難

來去孤島！桃園市復興區長蘇佐璽（右1）帶隊搭乘舢舨探訪長興1鄰的仙島。（記者李容萍攝）

2025/06/27 16:46

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫1964年建庫啟用後，桃園市原鄉復興區長興里1鄰仙島、奎輝里1鄰雙雙成了孤島，人煙稀少，不受到公部門注意，長興里1鄰爭取闢建通往新竹關西的聯外道路，奎輝里1鄰爭取興建大橋，各有困難與挑戰，市府原住民族行政局、復興區公所和地方民代努力中。

復興區長蘇佐璽說，這兩個孤單在石門水庫滿水位時，位處水庫上游的奎輝1鄰居民尚可用自己的舢舨回故鄉，不過渡船有一定的危險，他上任區長曾協助募救生衣給奎輝1鄰現住10戶居民使用；近年受極端氣候影響，水位一旦降低，居民無法再搭渡船回家，也很難步行返家，因為整個地上都是泥濘，每一步恐會深陷泥沼，返家十分不便。

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蘇佐璽說，水庫下游的長興1鄰仙島過去與亞洲樂園相互輝映，是著名觀光景點，水源保護相關法規陸續制訂後，仙島現已沒落，僅住3戶，仙島一側鄰近長興，屬於水源保護區無法開路，另一側鄰近水庫碼頭，居民也以自有舢舨返家，即使乾旱期，只要水位還可以，居民還是能搭船出入仙島。

奎輝1鄰居民江德志說，孤島的住戶多數都在外地工作，假日會結伴搭船回老家，從阿姆坪、下長興碼頭搭船約20分鐘可抵家門，回家可以看看家輩，順便種植橘子、黑豆等農作，但若遇水庫缺水，只能改走陸路，前提是路要乾涸、不能泥濘，過去經驗他和家人曾經快1個月回不了家。

長興1鄰居民黃純一說，老家有水電（靠接山水）、通訊也不是問題，但搭船返家很辛苦、通行費用（油料）高，當初水庫建庫時家族未拿到地上物補償，未來後代還會繼續守住在仙島的家。

對蘇佐璽、復興區民代表會主席張倉豪認為，同為納稅人，這兩個孤島卻為百萬人的用水生計而被犧牲，前市長鄭文燦回應地方需求，加上前議員蘇志強在議會質詢，奎輝1鄰大橋開啟建造作業，地方希望原民局早日重啟環境影響評估，一圓居民的夢想，還給居民一條回家安全的路。

原民局專委簡善謙說，原民局積極推動「奎輝1鄰枕頭山部落聯外道路工程設計規劃」工作，目前此案需用土地均已完成撥用或價購，惟因設計變更面臨環境影響評估差異分析審查問題，需重新辦理環評，正辦理環境影響差異分析作業結案中。至於仙島部落的聯外交通，因其特殊地理環境，仍以水路接駁作為主要解決方案，盼透過更完善的水運設施與服務，來提升仙島部落對外的便利性與安全性。

桃園市復興區長蘇佐璽（右1）帶隊走訪長興1鄰的仙島，聽取居民心聲。（記者李容萍攝）

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