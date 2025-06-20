06/20 各報重點新聞一覽

國民黨宜蘭縣黨部罷免民進黨立委陳俊宇案涉幽靈連署，宜蘭地檢署昨起訴黨部主委林明昌等12人。（資料照）

2025/06/20 06:59

自由時報

罷綠委連署 涉偽造4千份 國民黨宜縣主委林明昌12人起訴

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等人涉幽靈連署罷免民進黨立委陳俊宇案，宜蘭地檢署昨依涉犯個人資料保護法及刑法偽造私文書等罪嫌起訴十二人，全案偽造抄寫四千份名冊，還支付抄寫名冊黨工時薪一百至一百五十元報酬，檢方痛批這是「集體式作弊」，踐踏合法選舉制度及民主價值。

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美媒：川普批准攻擊伊朗 最快週末動武 盼外交手段逼服 伊朗外長接受會談提議

以色列和伊朗的衝突十九日進入第七天，美國也向中東附近地區集結兵力，華爾街日報和美國有線電視新聞網（CNN）等主流媒體引述知情人士報導，美國總統川普已批准對伊朗的攻擊計畫，但暫時未下達最終命令，仍有可能透過外交手段迫使伊朗屈服，放棄核計畫。彭博也引述知情人士報導，若川普最終決定動武，時間點最快可能在本週末。

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擴大接送、強化營養照護、調整喘息地點… 長照擴大給付 估近73萬人符合

配合明年上路的長照三．○，衛福部昨公告「長期照顧服務申請及給付辦法」修正案，包含放寬聘僱外籍看護工家庭可用長照社區式照顧服務、擴大交通接送範疇、調高營養照護給付、調整居家喘息地點、導入智慧科技輔具，新增年輕型失智者及腦中風等急性後期整合照護計畫對象可用長照，推估符合資格近七十三萬人。

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聯合報

美攻伊朗在即？美媒指川普批准進攻計畫 伊朗喊打持久戰

華爾街日報等美國媒體報導，美國總統川普已批准軍事打擊伊朗計畫，但仍在觀察伊朗是否會依照要求放棄核計畫，因此尚未下令執行。

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環境部撤銷中火罰款…敗訴！北高行認定「地方自治」

台中市政府以台中發電廠總生煤使用量逾一一○四萬公噸，且限期改善未果，三度裁罰台灣電力公司共一八○○萬元，環保署（現為環境部）認為裁罰處分違法而撤銷，台中環保局不服，提行政訴訟，台北高等行政法院昨判台中環保局勝訴，撤銷環境部處分，可上訴。

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中國時報

蕭美琴：維持現狀 捍衛中華民國憲法

副總統蕭美琴接受挪威國家廣播公司專訪，針對兩岸議題，她呼籲北京政府「應與台灣的民選領袖展開對話」，才能真正改善兩岸關係，並強調台灣是一個獨立的社會，民進黨政府主張維持現狀，根本責任是捍衛台灣的憲法，亦即《中華民國憲法》，堅持台灣未來必須由台灣人民透過民主方式決定，但也直言對話的最終決定權在北京。

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以轟炸伊重水反應爐 無輻射外洩

以色列矢言破壞伊朗發展核武器的能力，19日空襲重創伊朗阿拉克重水反應爐，宣稱已破壞反應爐密封結構與生產鈽的設施；此外，以軍也襲擊納坦茲核設施與多處伊朗軍工廠。伊朗立即還以顏色，發射彈道飛彈擊中以色列南部索羅卡醫院與特拉維夫郊區兩座城市，造成多人受傷。

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衛福部宣布長照擴大給付，推估符合資格近73萬人。（資料照）

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