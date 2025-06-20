美媒：川普批准攻擊伊朗 最快週末動武 盼外交手段逼服 伊朗外長接受會談提議

2025/06/20 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕以色列和伊朗的衝突十九日進入第七天，美國也向中東附近地區集結兵力，華爾街日報和美國有線電視新聞網（CNN）等主流媒體引述知情人士報導，美國總統川普已批准對伊朗的攻擊計畫，但暫時未下達最終命令，仍有可能透過外交手段迫使伊朗屈服，放棄核計畫。彭博也引述知情人士報導，若川普最終決定動武，時間點最快可能在本週末。

川普觀察以國打擊伊核設成果

據報導，川普試圖藉由威脅加入以色列對伊朗的軍事行動，逼迫德黑蘭滿足他的要求。白宮官員表示，目前仍有多個選項，川普將持續觀察以色列攻擊伊核設施首週成果後，再決定是否動員美軍資源介入戰事。極可能成為美軍打擊目標的福爾多鈾濃縮廠，美國可能動用GBU-57「巨型鑽地彈」（MOP）予以摧毀。

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與此同時，美國國務院已開始撤離駐以色列大使館中非必要外交人員及其眷屬，中國也啟動自以色列撤僑的行動，澳洲和紐西蘭已從以伊兩國撤離部分外交官和僑民。

紐約時報則引述伊朗高階官員說法報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）將接受川普的會談提議，討論與以色列的停火事宜。伊朗國營媒體十九日報導，阿拉奇預定廿日在日內瓦與法國、德國和英國外長，以及歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）舉行核會談。

以色列十九日攻擊德黑蘭西南方約二五○公里處的阿拉克村（Arak）重水反應爐，伊朗則發射飛彈攻擊以色列南部俾什巴鎮，導致當地的索羅卡醫院逾七十人受傷。以色列總理納坦雅胡矢言，德黑蘭的「暴君」將付出「慘痛代價」；以國國防部長卡茲則聲稱，伊朗最高領袖哈米尼「已不容於世」。

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