罷綠委連署 涉偽造4千份 國民黨宜縣主委林明昌12人起訴

國民黨宜蘭縣黨部罷免民進黨立委陳俊宇案涉幽靈連署，宜蘭地檢署昨起訴黨部主委林明昌等12人。（資料照）

2025/06/20 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等人涉幽靈連署罷免民進黨立委陳俊宇案，宜蘭地檢署昨依涉犯個人資料保護法及刑法偽造私文書等罪嫌起訴十二人，全案偽造抄寫四千份名冊，還支付抄寫名冊黨工時薪一百至一百五十元報酬，檢方痛批這是「集體式作弊」，踐踏合法選舉制度及民主價值。

聚集抄寫 檢方批：集體式作弊

對此，林明昌之子、國民黨縣議員林岳賢抨擊檢方對案情胡亂拚湊，希望司法勿枉勿縱，不要淪為政治打手；國民黨縣黨部指出，會持續收件續推二階罷免連署。陳俊宇則表示尊重司法，希望涉案人員誠實面對。

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宜檢起訴被告除林明昌，還有縣黨部前書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐與礁溪、羅東、五結、頭城的黨部主任李姿慧、林子平、謝火木、沈麗珍，以及縣黨部退伍軍人委員會總幹事汪柏均、一區、二區、三區、四區的主任麥潔萍、陳淑惠、李春燕、詹清華。

國民黨縣黨部：二階連署續收件

檢方指出，林明昌一月廿二日交辦俞凌傑完成罷免提議人名冊，俞就和陳堅豐自黨部系統下載黨員名單，再依地區分配黨工整理抄寫成冊，僅花兩天於一月廿四日就謄寫完成，並在「簽名或蓋章」欄位偽造署名，二月十九日送件。

檢方痛批，林明昌等人聚集抄寫、聯手偽造及行使提議人名冊行為，形同「集體作弊」，在第一階段罷免程序送件前，實際僅募得三一○○份提議人連署，未達法定門檻三六五三份，卻自四千份偽造資料提取一一○六份補足門檻，嚴重斲傷民主制度的價值及根基。

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