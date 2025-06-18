針要命！新北議員籲廣設社區針頭回收站 侯友宜：與中央再研商

新北市議員戴湘儀、宋雨蓁進行總質詢，聚焦醫療廢棄物處理機制，建議市府廣設全市社區針頭回收站，可就近丟棄、集中管理、避免二次污染及他人扎傷。（記者羅國嘉攝）

2025/06/18 19:58

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員戴湘儀、宋雨蓁今（18）日總質詢聚焦醫療廢棄物處理機制，建議市府廣設全市社區針頭回收站，可就近丟棄、集中管理、避免二次污染及他人扎傷。衛生局長陳潤秋回應，針頭回收程序較為複雜，藥師公會全聯會及食藥署於2019年即建議廢棄針具應交由醫院及診所處理，動物使用針頭也須交回動物醫院；市長侯友宜則說，將與中央再研商妥善處理機制。

戴湘儀、宋雨蓁指出，針對環境部統計，全國每年產生超過12萬噸醫療廢棄物，其中高污染性廢棄物如針筒、導管、手術手套等約有3.8萬噸，而這些醫療廢棄物僅8成是正規回收，仍有近2成則散落到民眾生活中，恐成為疾病防疫重大破口。

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戴湘儀、宋雨蓁說，光是新北一年健保給付的針頭數量就超過6千萬支，尚未計入自費醫療、醫美、生殖醫學或減重針劑等項目，實際流通量恐更為驚人。許多民眾雖接受過衛教，但因缺乏便利回收通道，針頭仍常被棄置於家用垃圾中，甚至去年在台北市區曾發生民眾遭垃圾桶中針頭刺傷案例，導致傷口感染。

戴湘儀、宋雨蓁補充，除了人用針劑外，寵物糖尿病、腎臟病等慢性疾病同樣需仰賴注射治療，新北市去年飼主登記數逾32萬筆，家用動物用針頭也潛藏管理缺口。此外，毒品人口與愛滋病感染者的注射行為，更可能將用過針頭隨意棄置在公園、校園、公共電話亭與交通樞紐，對孩童與清潔人員構成極大危險。

戴湘儀、宋雨蓁建議，市府應在社區藥局設置針頭回收站，提供民眾就近、安全棄置管道；針對販售具類醫療用途玩具針頭的網路平台加強稽查，嚴格執法下架違規產品；擴大宣導正確針頭處置與感染風險，保護清潔隊、回收業者與長輩的安全。

侯友宜強調，這是嚴肅議題，例如居家使用針頭處理恐怕仍存在漏洞，必須與中央再研商妥善處理機制；陳潤秋說，針頭回收程序較為複雜，藥師公會全聯會及食藥署於2019年即建議廢棄針具應交由醫院及診所處理，動物使用針頭也須交回動物醫院，因為醫院、診所才有醫療廢棄物處理機制。

環保局長程大維也補充，處理醫療廢棄物具備嚴謹措施，包括貯存、運送等過程可能需要冷凍處理，中央也要求必須回到醫療院所處理，避免產生風險。

新北市衛生局長陳潤秋回應，針頭回收程序較為複雜，藥師公會全聯會及食藥署於2019年即建議廢棄針具應交由醫院及診所處理，動物使用針頭也須交回動物醫院；市長侯友宜回應，將與中央再研商妥善處理機制。（記者羅國嘉攝）

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