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    竹縣新豐推動菸蒂不落地 宣導列車明天轉戰關西

    亂丟於地面的菸蒂，有時會引發火災。（記者黃美珠攝）

    亂丟於地面的菸蒂，有時會引發火災。（記者黃美珠攝）

    2025/06/18 12:34

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新豐鄉今天有場「菸蒂不落地」的宣導活動，縣府環保局以此解決菸蒂棄置造成的環境污染甚至潛藏的失火導致公共危險問題。邀請村里幹部跟社區發展協會代表一起參與推動，宣導列車明天則將持續轉戰關西鎮，號召更多鄉鎮市的鄉親響應、護環境。

    前述宣導列車從上週發出，已經巡迴湖口、北埔2鄉，今天到達新豐宣講，明天則抵達關西。宣導的內容，主要讓地方意見領袖們了解，任意丟棄菸蒂的行為對市容、排水以及水體造成的連鎖性污染影響，有時還可能引發火災、造成空氣污染，讓鄉親長輩切莫以為惡小就可為，隨時可能因小失大。

    縣府環保局表示，由於中央有訂定「設置菸蒂盒推動指引」，推動地方政府在適當地點設置菸蒂盒，以減少亂丟菸蒂行為，畢竟菸蒂是街頭最常見的污染物之一，隨意丟棄不僅影響市容，亂丟的人還會被罰錢，最高可罰到6000元新台幣，畢竟亂丟的菸蒂嚴重還可能堵塞排水系統或引發火災，所以環保局一般廢棄物科才會想透過對鄉梓的宣導活動，推動大家「菸蒂不落地」的觀念進入社區的日常。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    亂丟的菸蒂一直是街頭的主要垃圾之一。（記者黃美珠攝）

    亂丟的菸蒂一直是街頭的主要垃圾之一。（記者黃美珠攝）

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