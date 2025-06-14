「永豐商店大甲出張所」日治時期招牌 50年後重見天日

「永豐商店大甲出張所」字樣，重見天日。（記者張軒哲攝）

2025/06/14 17:09

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲火車站北側近期有一棟老宅拆除後，緊鄰的老屋磚牆露出「永豐商店大甲出張所」陳舊9個大字，引起民眾關注。附近老輩也憶起童年在曬麵廠嬉戲的回憶，地方耆老指出，這間紅磚平房是日治時期永豐商店大甲支店，是大甲永豐麵的前身。後來因搬遷與隔壁房屋改建裝潢擋住9個大字，直到50年後才又出現。由於大甲火車站南側日式宿舍下半年將啟動招商，居民盼能將日治時期大甲車站周邊歷史納入規劃，再創站前繁華。

大甲車站從日治時期就是海線大站，站前商圈發展盛極一時，加上鎮瀾宮香火鼎盛，讓大甲迅速發展，成為海線大鎮，是當時鄰近鄉鎮產品南來北往樞紐，著名藺草帽蓆也是由大甲車站輸出。

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文史工作者張慶宗表示，日治時期大甲驛有多家運送店與鐵路局合作托運。這些商行兼營糖粉、肥料、雜穀商等。「永豐商店」是台灣大商行之一，跟日本三井公司長期合作關係。當年有運輸部設置及製麵廠經營。

住在附近的朝陽社區發展協會理事長劉國能說，童年時期永豐商店旁邊還有曬麵場，跟同伴常在在車站附近玩耍，後來永豐遷移他處，大約50年前租給其他店家，因為裝潢改建，「永豐商店大甲出張所」9個大字就此遮蔽，近期因建物拆除，才又重見天日，目前「永豐商店」老屋有其他店家使用。

大甲日治時期「永豐商店」老屋仍然存留至今。（記者張軒哲攝）

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