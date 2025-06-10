文資拉警報！彰化芳苑「海牛學校」 一週痛失2頭牛

被列為彰化縣無形文化資產的兩頭海牛阿妮（左）與叫小賀（右），一週內接連病逝，對文化傳承與觀光影響巨大。（魏清水提供）

2025/06/10 16:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕被列為彰化縣無形文化資產的「芳苑海牛」，近期爆出嚴重疫情，當地海牛學校所飼養、曾參與多場文化節的兩頭海牛「阿妮」與「叫小賀」，一週內接連病逝，疑感染腸病毒與牛流行熱，導致四肢癱軟、無法反芻，儘管獸醫緊急搶救，仍回天乏術。

海牛學校校長魏清水表示，這兩頭牛猝逝對文化傳承與觀光影響巨大，未來將繼續購牛，延續海牛文化命脈。

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魏清水表示，目前芳苑地區僅存10頭海牛，真正能下田、載蚵或搭載觀光客的只剩3頭，阿妮與叫小賀原是當家主力，沒想到短短幾天先後病倒，獸醫師雖連三天打針急救，仍無力回天，令人不捨。

魏清水表示，海牛「阿妮」與「叫小賀」牛齡都是8歲，正值青壯年期，平時負責下田馱運牡蠣工作，農閒時兼負觀光載客，工作都很有經驗，本月1日，阿妮載客觀光後開始出現四肢癱軟狀況，緊急請獸醫診治並施打點滴，情況一度有好轉，但隔日又倒下，最後無力翻身站起，4日晚間宣告不治。

魏清水說，阿妮病發時，叫小賀並無異狀，翌日仍能照常出海採蚵，未料回來後身體開始出現不適，但前3天還能正常行走，直至今（10日），四肢出現癱軟，最後倒地不起，昨早經獸醫檢查，疑似感染腸病毒、牛流行熱等症狀，引發胃部不適，難以反芻，無法進食、喝水下，中午嚥下最後一口氣後身亡。

魏清水說，「阿妮」與「叫小賀兩」頭海牛皆為海牛學校創立初期，由眾人集資購得，象徵芳苑海牛文化的重要傳承。魏清水強調，這次不明惡疾，突然帶走兩頭海牛生命，對彰化無形文化資產是重大的損失，目前觀光導覽部分只能先調度其他海牛；他也說雖然面臨挫折，未來仍將持續存款購牛、培訓接班牛力，讓這項獨特的海牛文化得以延續。

對此，彰化縣文化局表示，芳苑海牛為本縣公告登錄之無形文化資產，後續將協助海牛學校依「無形文化資產傳習計畫」申請文化資產局補助，推動海牛飼養與耕作技術的紀錄與傳承，避免文化流失，同時在地團隊合作，確保海牛文化得以延續。

彰化動物防疫所表示，針對芳苑牛隻連續病逝，昨日先派消毒車到場消毒，今日將再派員去現場了解狀況，是否因感染牛流行熱而引起疾病，同時對業主進行疾病防治，宣導施打疫苗重要性。

海牛「阿妮」牛齡8歲，是少數可以下田馱運牡蠣跟兼負觀光載客工作的黃牛。（魏清水提供）

海牛「叫小賀」牛齡8歲，因一身白，頗具辨識度，觀光導覽時深受歡迎。（魏清水提供）

海牛「叫小賀」，疑似感染腸病毒、牛流行熱等症狀，引發胃部無法反芻而四肢癱軟在地，飼主只能緩緩餵食。（記者陳冠備攝）

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