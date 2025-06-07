高雄民眾亂丟菸蒂 「這路口」逮40件開罰最多

三民區正豐街與褒忠街口附近亂丟菸蒂裁處40件最多，總計開罰5萬1600元。（讀者提供）

2025/06/07 23:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今年加強取締亂丟菸蒂，近5月裁罰2千多件共3百萬多元，比去年同期增加37%，光民眾檢舉高達77%，以三民區正豐街與褒忠街口裁處40件，總計開罰5萬1600元最多。

環保局統計，近5月亂丟菸蒂裁處2677件、開罰335萬4000元，比去年同期裁處1948件增加37％，開罰247萬4400元；去年一整年亂丟菸蒂裁處5542件、開罰698萬2800元。

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環保局分析，其中今年近5月民眾檢舉高達77%，裁處2079件、開罰259萬8600元，比去年同期民眾檢舉裁處1654件增加425件，裁罰金額208萬3800元。

以三民區正豐街與褒忠街路口有KTV及遊樂場，民眾消費或候車經常亂丟菸蒂，檢舉達人蒐證向市府檢舉，環保局裁處40件最多，總計開罰5萬1600元。

其次為楠梓區右昌一巷經常遭人亂丟菸蒂，造成環境髒亂，民眾蒐證向市府檢舉，環保局裁處39件共罰5萬2800元。

鳳山區建國路一段與經武路口紅燈長達90秒，機車族剛好抽完菸上路，卻隨手亂丟菸蒂，北鳳山清潔隊裝設監視器蒐證，裁處35件共罰4萬2000元。

環保局表示，今年亂丟菸蒂開罰件數比去年多，民眾普遍都有錄影設備，眾多檢舉項目以亂丟菸蒂最容易蒐證，除了民眾檢舉件數變多外，清潔隊也積極取締，加強環境告發，以維護居住生活品質。

環保局指出，亂丟菸蒂行為違反廢清法第27條規定，開罰1200至6000元，將持續透過主動稽查、民眾檢舉發放15％獎勵金、設置菸蒂盒減少任意丟棄，並加強宣導菸蒂不落地等，改變吸菸者生活習慣，共同守護市容環境。

鳳山區經武路與建國路一段路口經常遭機車族亂丟菸蒂。（讀者提供）

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