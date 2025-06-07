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    傳性侵疑雲國小校長將回任？ 彰縣教育處長：等司法結果出爐再研議

    性侵疑雲的校長即將回鍋？彰化縣教育處長親上火線說明。（資料照）

    性侵疑雲的校長即將回鍋？彰化縣教育處長親上火線說明。（資料照）

    2025/06/07 16:20

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕目前正值國中小校長遴選作業期間，彰化地方盛傳去年傳出性侵疑雲的某國小校長因為否認所有指控，計畫即將回任，讓地方都要炸鍋了。對此，彰化縣教育處長蔡金田強調，該位校長去年底就先調離現職，目前案件仍在司法程序當中，已由教務主任代理校長，等司法結果出爐再研議。

    由於彰化縣正在進行國中小校長遴選作業，也公布開缺學校，不少家長發現，傳出性侵疑雲的某國小並不在開缺名單，由於目前是由教務主任暫代，許多家長憂心忡忡，擔心原校長即將回任，何況，原校長把東西都還放在校長室，就是作好回任的準備。

    有家長強調，這位校長去年傳出性侵疑雲，卻否認所有指控。但事後還被縣議員藍駿宇質疑，在颱風假隔天的上班日，校長忙著與網紅共進午餐，還去汽車旅館，應該徹查有沒有請假。最後，教育處確認該校長「事後請假」，因違反差勤相關規定，當日差勤採曠職記，並移送該校長成績考核委員會審議，而這樣曠職去約會的校長，如何為人師表。

    針對鄉親的不滿心聲，蔡金田表示，這起事件去年傳出後，為了讓學校正常運作，立刻把該校長調離現職，並接受調查，至於校長一職，暫時由學校教務主任來代理。由於案件的司法程序還沒有告一段落，在未釐清之前，不會讓原校長回任。

    蔡金田強調，目前就是等到司法判決結果，再來進行研議，並根據教育部發布的「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」，來做出最妥適的處理。

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