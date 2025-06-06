求不到聖筊？南投松柏嶺受天宮解答：稟告問題15分鐘後 再擲筊賜籤

受天宮小編教信眾求籤的程序和禮儀，做錯了沒效且對神明不禮貌。（圖擷自松柏嶺受天宮臉書粉專）

2025/06/06 19:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕白沙屯媽祖進香首度走進南投縣名間鄉，並上松柏嶺駐駕受天宮，讓受天宮更加聲名大噪，最近有很多人專程到受天宮參拜並問事求籤，該宮小編專文提醒「1事求1籤」，先焚香稟告要問之事，記得須等15分鐘再擲筊請示神明是否同意賜籤，抽籤後要連獲3聖筊確認是否為神明之籤。

松柏嶺受天宮有368年歷史，主祀北極玄天上帝，俗稱「帝爺公」，由其分香的宮、廟、壇等多達1萬8000多座，每年農曆正月到三月的進香期，回廟進香團眾多，登錄為南投縣無形文化資產。今年5月白沙屯媽祖進香，首度走進松柏嶺受天宮，帝爺公也請媽祖鑾駕進門做客，而傳為宗教美談。

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逾10萬名白沙屯媽祖香燈腳，跟隨媽祖婆上松柏嶺後，有不少人再帶家人上山進香參拜，並向帝爺公求籤問事，有人問家事，也有人問大罷免之事，還把求得籤詩放在網路上，總能引起討論。

因為很多人會私訊或問工作人員求籤的正確方法和程序，松柏嶺受天宮小編索性在臉書粉專發文一次解答，小編提醒「有文化內涵的善信，跋桮（擲筊）求籤不是見面就要神明回答，而有神人互動求籤禮儀！」。

「給神明時間思考」

受天宮小編表示，求籤禮儀首先就是焚香稟告基本資料和問題，且「1事求1籤」。稟告完要懂得給神明時間，須等15分鐘後再擲筊 請示神明是否同意賜籤，等的時間也可先去化金答謝。

神明同意賜籤後，先抽一支籤再擲筊請示是否是該支籤，連獲3聖筊就是確認為神賜之籤，籤詩有粉紅色和黃色兩種，粉紅色是中文版本，黃色是中英日文版本，不管抽到的籤詩是否是自己想要的，都要把籤詩帶回，不要放回去，以作為給自己的提醒。

松柏嶺受天宮建廟300多年歷史，今年因白沙屯媽祖進香首度進受天宮駐駕，再度聲名大噪。（記者陳鳳麗攝）

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