南高屏大雨特報！ 苗栗以南今有陣雨 滯留鋒明報到

受到西南風影響，迎風面水氣多，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，其中南部地區降雨範圍廣，容易出現局部大雨。（資料照）

2025/06/02 06:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（2日）受到西南風影響，迎風面水氣多，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，其中南部地區降雨範圍廣，容易出現局部大雨，氣象署凌晨3點5分針對台南市、高雄市及屏東縣發布大雨特報。中部及苗栗雖然降雨較為局部，不過中部山區也有機會發生局部大雨；至於新竹以北及東半部則為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，各地高溫約32至35度，受西南風沉降影響，大台北盆地、花東縱谷及台東容易出現局部36度以上高溫，台東有機會發生焚風，戶外活動請多補充水分，至於各地低溫約25至28度。

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空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週二（3日）、週三（4日）滯留鋒面影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨。週二西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦轉為局部短暫陣雨或雷雨。北部25至33度，中部26至34度，南部26至33度，東北部23至30度，東部26至30度，東南部27至33度。

週三鋒面位於中、南台灣，中南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，北台灣轉為東北風，降雨型態轉為短暫陣雨。北部22至25度，中部25至30度，南部26至31度，東北部22至25度，東部24至26度，東南部26至28度。

週四（5日）鋒面南移到巴士海峽，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。週五（6日）至下週日（8日）水氣仍偏多，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度:

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 36 27 ~ 33 28 ~ 32 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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